Profil Yovie Widianto Musisi Kawakan Calon Stafsus Presiden Prabowo-Gibran

JAKARTA - Profil Yovie Widianto, musisi yang diduga bakal mendapatkan posisi di pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, mencuri perhatian publik. Pasalnya, pada Selasa (15/10/2024) Yovie Widianto dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan.

Setelah bertemu Prabowo, Yovie Widianto mengungkapkan bahwa dirinya bukan ditugaskan sebagai calon wakil menteri maupun calon kepala badan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, musisi kenamaan itu menyinggung soal staf khusus (stafsus) presiden. Alhasil dugaan sementara, Yovie Widianto bakan menjadi staf khusus presiden membahas soal industri kreatif.

"Saya hanya memberikan masukan kepada Presiden. Tugasnya nanti memberi masukan tentang bagaimana industri kreatif ini berjalan seperti apa, bagaimana strateginya, dan lain-lain," kata Yovie Widianto di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Lantas siapa sosok Yovie Widianto? Simak ulasannya berikut ini.

Profil Yovie Widianto

Yovie Widianto merupakan salah satu musisi kenamaan Tanah Air yang lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Januari 1968. Untuk kariernya di dunia musisi, Yovie Widianto telah hadir menemani dari generasi ke generasi. Namanya seolah tak pernah mati di industri musik Indonesia.

Salah satu karyanya yang sampai saat ini dikenal luas yaitu hadirnya grup Kahitna. Tak hanya sebagai pendiri grup, Yovie Widianto mengisi posisi piano/keyboard di Kahitna. Grup band Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986, merilis album perdana bertajuk "Cerita Cinta" pada 1994.

Pria 56 tahun ini, sudah dekat dengan dunia musik berkat keluarganya terutama ayahnya yang sangat menggemari musik. Hingga saat ini, Yovie telah banyak memproduksi lagu dan berkolaborasi dengan musisi-musisi muda berbakat tampil di berbagai acara musik hingga konser besar.