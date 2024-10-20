Jokowi Lengser, Andre Taulany: Saya Bangga Punya Presiden Sebaik dan Sesabar Bapak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya pada hari ini, Minggu (20/10/2024). Di saat yang bersamaan, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik.

Jelang lengsernya Presiden Jokowi, artis Andre Taulany pun menuliskan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama lima tahun untuk negeri ini. Andre pun membagikan video saat Jokowi berpamitan serta foto kenangan saat dirinya bertemu Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi yang baik, terima kasih atas pengabdiannya untuk Bangsa Indonesia ya pak," ujar Andre dikutip dari unggahan @andreastaulany, Minggu (20/10/2024).

Andre sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan perasaan bangganya kepada sosok Jokowi serta dedikasinya kepada bangsa ini. Dia pun menuliskan doa dan harapan terbaik untuk Presiden Jokowi.

"Saya ga bisa berkata apa-apa. Saya bangga punya presiden sebaik, sesabar dan rendah hati seperti bapak. Saya cuma bisa mendoakan bapak sehat-sehat, bahagia, dan selalu senantiasa dalam lindingan Allah SWT. Aamiin," ujarnya.

Bukan hanya dirinya, Andre meyakini bahwa rakyat Indonesia begitu mencintai Presiden Jokowi dan berharap apa yang selama ini dilakukannya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih.

"Rakyat Indonesia sangat mencintai Bapak dan pasti kami semua akan merindukan kepemimpinan Bapak. Semua yang sudah bapak kerjakan untuk negeri ini insyaallah akan bermanfaat dan akan terus dilanjutkan," ungkapnya.