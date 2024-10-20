Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jokowi Lengser, Andre Taulany: Saya Bangga Punya Presiden Sebaik dan Sesabar Bapak

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |07:56 WIB
Jokowi Lengser, Andre Taulany: Saya Bangga Punya Presiden Sebaik dan Sesabar Bapak
Andre Taulany dan Jokowi. (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya pada hari ini, Minggu (20/10/2024). Di saat yang bersamaan, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik.

Jelang lengsernya Presiden Jokowi, artis Andre Taulany pun menuliskan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama lima tahun untuk negeri ini. Andre pun membagikan video saat Jokowi berpamitan serta foto kenangan saat dirinya bertemu Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi yang baik, terima kasih atas pengabdiannya untuk Bangsa Indonesia ya pak," ujar Andre dikutip dari unggahan @andreastaulany, Minggu (20/10/2024).  

Andre sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan perasaan bangganya kepada sosok Jokowi serta dedikasinya kepada bangsa ini. Dia pun menuliskan doa dan harapan terbaik untuk Presiden Jokowi.

Andre Taulany

"Saya ga bisa berkata apa-apa. Saya bangga punya presiden sebaik, sesabar dan rendah hati seperti bapak. Saya cuma bisa mendoakan bapak sehat-sehat, bahagia, dan selalu senantiasa dalam lindingan Allah SWT. Aamiin," ujarnya.

Bukan hanya dirinya, Andre meyakini bahwa rakyat Indonesia begitu mencintai Presiden Jokowi dan berharap apa yang selama ini dilakukannya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih.

"Rakyat Indonesia sangat mencintai Bapak dan pasti kami semua akan merindukan kepemimpinan Bapak. Semua yang sudah bapak kerjakan untuk negeri ini insyaallah akan bermanfaat dan akan terus dilanjutkan," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178626//prabowo_subianto-QVZl_large.jpg
Survei Median: 68,9% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178560//andre_taulany_dan_rien_wartia_triguna-fJQs_large.jpg
Kompak Absen, Sidang Cerai Andre Taulany dan Rien Wartia Ditunda Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement