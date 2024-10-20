Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raffi Ahmad Siap Jika Diminta Masuk Kabinet Prabowo Subianto: Tunggu Pengumuman

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |07:24 WIB
Raffi Ahmad Siap Jika Diminta Masuk Kabinet Prabowo Subianto: Tunggu Pengumuman
Raffi Ahmad. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Raffi Ahmad di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada 15 Oktober 2024 lalu mencuri perhatian publik. Sebab Raffi dan sejumlah artis dan tokoh lain menghadap presiden tepilih diduga berkaitan dengan penugasan sebagai Calon Menteri dan Wakil Menteri.

Saat disinggung mengenai kemungkinan dirinya menjadi bagian dari kabinet presiden terpilih, Raffi tak menjawabnya secara gamblang. Menurutnya hal ini harus disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto, dia tak ingin mendahului.

Sebelum lebih jauh membahas soal kabinet, suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat mendoakan dulu agar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung hari ini berjalan lancar.

Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo

“Wah itu tunggu pengumuman Pak Prabowo aja. Kita doakan besok pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, lancar-lancar,” ujar Raffi Ahmad di Rans Nusantara Hebat, Tangerang, Sabtu (19/10/2024).

Meski belum dapat memastikan keterlibatannya dalam kabinet, Raffi Ahmad mengaku siap jika perintah datang dari Prabowo Subianto. Yang penting, sesuai dengan kapasitasnya. “Kalau kita sih masih mengerjakan yang masih kapasitas kita aja, kita ya siap diminta bantuan,” ucap Raffi. 

Ketika ditanya lebih jauh mengenai posisinya di kabinet, lagi-lagi Raffi hanya tersenyum dan hanya menyebut bahwa dirinya siap jika diminta langsung oleh Prabowo Subianto. Dia selalu siap untuk mengabdi pada negara, asalkan sesuai dengan kapasitasnya, dengan bidang yang dikuasainya.

 

Halaman:
1 2
      
