Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Reaksi Ammar Zoni saat Irish Bella Kabari Akan Menikah Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |07:15 WIB
Begini Reaksi Ammar Zoni saat Irish Bella Kabari Akan Menikah Lagi
Ammar Zoni. (Foto IG Ammar)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni nampaknya sudah merelakan mantan istrinya, Irish Bella untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami barunya, Haldy Sabri. Ammar legowo ketika mendengar kabar pernikahan mereka. 

Hal ini diungkap oleh  kuasa hukum Ammar Zoni, Emile Oemar Alamudy. Emile juga mengungkap bahwa Ibel sendiri yang menjelaskan soal pernikahannya kepada Ammar. 

"Kalau memberi tahu iya. Sudah memberi tahukan oleh Irish Bella beberapa hari yang lalu. Ammar Zoni juga sempat nanya sama saya siapa orang tersebut," kata Emile dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News, Minggu (20/10/2024).

Meski keluarga tak ingin Ammar Zoni langsung mengetahuinya, ternyata Ammar sudah tahu lebih dulu dari Ibel. Kepada Emile, Ammar mengaku sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk ketika Ibel menemukan sosok pendamping hidupnya.

Irish Bella

"Karena keluarga minta jangan diberi tahukan dulu, saya keep dan Ammar Zoni sudah bilang sama saya kalau Insya Allah dia sudah rela lah. Dia udah menerima keadaan ini," sambungnya.

Meski Ammar sempat terkejut dengan rencana pernikahan Ibel, dia berusaha legowo. Bahkan, Ammar mendoakan yang terbaik untuk mantan istrinya serta tentunya kedua anak mereka. 

"Kalau yang memberi tahu itu bukan saya ya. Kebetulan yang memberi tahu sepertinya Irish Bella sendiri. Kalau misal dibilang dia (Ammar Zoni) kaget, ya pasti ada rasa seperti itu ya, kaget. Dia sudah menerima kondisi tersebut, dan mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella dan anak-anak," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179488//ammar_zoni-TL1q_large.jpg
Kepala BNN Dukung Pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan: Agar Ada Shock Theraphy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179395//rafi_ahmad-5alY_large.jpg
Raffi Ahmad Prihatin dengan Kasus Narkoba Ammar Zoni: Harus Kita Selamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179365//raffi_ahmad_menuju_kediaman_prabowo-SOar_large.jpeg
Raffi Ahmad Bakal Kunjungi Nusakambangan, Temui Ammar Zoni? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179289//ammar_zoni-lqma_large.jpg
Ammar Zoni Batal Menikah dengan Dokter Kamelia, Sempat Ingin Ijab Kabul di Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207//ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178896//raisa-5HOe_large.jpg
Hot Gossip: Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Nikita Mirzani Yakin Bebas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement