Begini Reaksi Ammar Zoni saat Irish Bella Kabari Akan Menikah Lagi

JAKARTA - Ammar Zoni nampaknya sudah merelakan mantan istrinya, Irish Bella untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami barunya, Haldy Sabri. Ammar legowo ketika mendengar kabar pernikahan mereka.

Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Emile Oemar Alamudy. Emile juga mengungkap bahwa Ibel sendiri yang menjelaskan soal pernikahannya kepada Ammar.

"Kalau memberi tahu iya. Sudah memberi tahukan oleh Irish Bella beberapa hari yang lalu. Ammar Zoni juga sempat nanya sama saya siapa orang tersebut," kata Emile dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News, Minggu (20/10/2024).

Meski keluarga tak ingin Ammar Zoni langsung mengetahuinya, ternyata Ammar sudah tahu lebih dulu dari Ibel. Kepada Emile, Ammar mengaku sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk ketika Ibel menemukan sosok pendamping hidupnya.

"Karena keluarga minta jangan diberi tahukan dulu, saya keep dan Ammar Zoni sudah bilang sama saya kalau Insya Allah dia sudah rela lah. Dia udah menerima keadaan ini," sambungnya.

Meski Ammar sempat terkejut dengan rencana pernikahan Ibel, dia berusaha legowo. Bahkan, Ammar mendoakan yang terbaik untuk mantan istrinya serta tentunya kedua anak mereka.

"Kalau yang memberi tahu itu bukan saya ya. Kebetulan yang memberi tahu sepertinya Irish Bella sendiri. Kalau misal dibilang dia (Ammar Zoni) kaget, ya pasti ada rasa seperti itu ya, kaget. Dia sudah menerima kondisi tersebut, dan mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella dan anak-anak," ujarnya.