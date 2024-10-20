Soulyu Hadirkan Personal Color Analysis dari Color Lab di Event Cosmetica Beauty Expo 2024

JAKARTA - Acara kecantikan paling dinanti, Cosmetica Beauty Expo 2024 atau Cosbex 2024 adalah acara yang ditujukan untuk industri kecantikan dan kosmetik, menarik perhatian para profesional, pecinta kecantikan, serta berbagai merek dari seluruh dunia. Event ini juga menampilkan penyanyi terkenal, Mahalini, yang akan memeriahkan acara.

Selain itu, Cosbex menghadirkan berbagai brand, tren, inovasi, dan produk terbaru. Banyak brand kecantikan yang hadir salah satunya adalah Soulyu. Sebagai brand lokal yang terus berkembang, Soulyu kembali mempersembahkan rangkaian produk makeup dan skincare unggulannya di event yang berlangsung pada tanggal 18-20 Oktober 2024.

Pada Cosbex 2024, Soulyu hadir dengan pengalaman unik bagi para pengunjung, yaitu talkshow bertema "Discover Your True Color With Color Lab", yang dihadirkan oleh bintang tamu yaitu Tracy Clarisa yang merupakan Founder dan Color Analyst dari Color Lab. Dalam talkshow ini, pengunjung dapat menemukan warna makeup yang paling sesuai dengan tone kulit mereka, membantu mereka memilih warna-warna yang dapat meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri. Selain itu ada beberapa sesi lainnya di talkshow tersebut seperti Q&A dan games.

Selain personal color analysis, Soulyu juga hadir dengan penawaran eksklusif selama acara Cosmetica Beauty Expo 2024. Bagi kalian yang berbelanja di booth Soulyu, tersedia diskon hingga 70% untuk semua produk. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan produk seperti Soulyu Intense Stay Lip Stain, Precision Pro Matte Eyeliner, Intensive Barrier Brightening Moisturizer dan produk lainnya dengan harga spesial.

Cosbex 2024 bukan hanya untuk menjelajahi berbagai produk kecantikan, tapi juga menawarkan pengalaman berbelanja yang seru dan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman tentang skincare dan makeup. Yuk, jangan lupa mampir ke event Cosmetica Beauty Expo 2024 dan nikmati berbagai keseruannya!

(Qur'anul Hidayat)