3 Sosok yang Sukses Bikin Selvi Ananda Tampil Menyala di Momen Pelantikan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Selvi Ananda sukses mencuri perhatian karena penampilan cantiknya saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024, di Kompleks Senayan, Jakarta, pada hari ini Minggu (20/10/2024). Bukan hanya karena kebaya merah yang dikenakannya, Selvi Ananda juga sukses tampil ‘menyala’ dengan pulasan makeup nan merona.

Nah, berikut sosok makeup artist hingga desainer di balik penampilan cantik Selvi Ananda di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024.

1. Kebaya merah rancangan Biyan Wanaatmadja

Kebaya merah yang dikenakan Selvi sukses mencuri perhatian. Biyan tampaknya sukses mengaplikasikan rancangan embellishment untuk setiap karyanya, salah satunya kebaya.

Pasalnya, ia sukses menampilkan kebaya nan mewah dengan detail ornamen yang terdiri dari beragam material dan teknik yang menjadi ciri khas di setiap karyanya.

2. Semakin ‘menyala’ dengan makeup merona!

Tak hanya sukses tampil memukau dengan kebaya nan mewahnya, penampilan Selvi Ananda juga kian ‘menyala’ dengan pulasan makeup nan merona!

Usut punya usut, sosok MUA di balik penampilan cantik Selvi tersebut yakni Bennu Sorumba. Ia sendiri memang merupakan salah satu MUA langganan artis hingga keluarga Presiden.