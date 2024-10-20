Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Ampuh Menjaga Kebersihan dan Kecantikan Ketiak

Farah Syahida , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |09:00 WIB
BAGIAN ketiak sering kali terabaikan dalam perawatan tubuh, padahal ketiak yang bersih juga mencerminkan kebersihan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, serta dapat meningkatkan rasa percaya diri saat menjalani aktivitas sepanjang hari.

Terkadang munculnya noda hitam, bau, atau iritasi di ketiak, bisa bikin merasa tidak nyaman. Namun, tak perlu khawatir, ada beberapa trik yang bisa dilakukan untuk memperbaiki penampilan dan kesehatan ketiak. Melansir Times Of India, Minggu (2010/2024) berikut adalah lima tips efektifnya.

1. Eksfoliasi Secara Teratur: Eksfoliasi sangat penting dilakukan, dengan menggunakan bahan alami, akan membantu menghilangkan sel-sel kulit mati di area ketiak.

Cara melakukan ekfoliasi, Anda bisa mengoleskan eksfolian pada ketiak saat mandi. Pijat lembut dengan gerakan melingkar selama 1-2 menit, lalu bilaslah dengan menggunakan air hangat. Setelah itu, oleskan lotion atau gel lidah buaya untuk melembabkan area ketiak Anda. Sebaiknya, lakukan eksfoliasi ini 1-2 kali dalam seminggu, agar tidak berlebihan.

2. Jaga dari Keringat: Menjaga ketiak tetap bersih dan bebas keringat, sangatlah penting. Keringat yang bercampur dengan bakteri bisa menyebabkan bau tidak sedap dan iritasi.

Caranya cukup mudah, cuci ketiak Anda setiap hari, dan keringkan dengan handuk. Pastikan untuk menggunakan sabun dengan pH seimbang dan tanpa aroma agar terhindar dari iritasi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
