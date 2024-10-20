Masyarakat Antusias Padati Panggung Pesta Rakyat di FX Sudirman, Ada Makanan Serba Rp5 Ribu

JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, telah hadir beberapa Panggung Pesta Rakyat. Salah satunya, Panggung Pesta Rakyat digelar di kawasan FX, Sudirman, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan tim Okezone.com, rangkaian acara dibuka sekitar pukul 08.30 WIB. Terlihat warga antusias memadati sekitaran panggung. Meski di bawah terik matahari, warga tetap antusias berdiri dan menikmati suguhan penampilan dari Home band: Leon & Friends.

"Masih semangat gak," tanya Eno & Friends.

"Semangat," teriak masyarakat.

Di sela-sela acara, melintas juga rombongan mobil yang ditumpangi presiden Prabowo dan keluarga. Masyarakat pun berbondong-bondong mengabadikan momen tersebut. Panggung Pesta Rakyat turut dimeriahkan oleh penampilan Ada Band.

Selain panggung hiburan, terdapat deretan tenda area makanan serba Rp5 ribu yang telah disiapkan untuk masyarakat. Panggung Pesta Rakyat juga dipenuhi dengan segala kegiatan dan hadiah-hadiah untuk masyarakat yang berpartisipasi. Mulai dari Zumba, senam pagi, games berhadiah hingga doorprize.

Tak hanya di FX, terdapat titik lokasi Panggung Pesta Rakyat di Jakarta yang terbagi dalam tiga sesi. Sesi Pagi dimulai pukul 08.30 WIB, Sesi Siang pukul 10.00 WIB dan Sesi Sore pada pukul 14.00 WIB.

Berikut daftar lengkapnya

Sesi Pagi: 08.30 WIB

1. Area FX Sudirman

• Opsi Pengisi Acara: J-Rocks, ADA Band, Govinda

• Kegiatan: Senam Pagi, Games Doorprize, Booth Jajajan serba 5 Ribu dan Photobooth

Sesi Siang

2. Area Gate 7 GBK

• Opsi Pengisi Acara: Kelompok Pemuja Koplo

• Kegiatan: Zumba/Pound Fit, Games Berhadiah, Hiburan

3. Area Stasiun MRT Setiabudi Astra

• Opsi Pengisi Acara: Obbie Asik Band

• Kegiatan: Bazaar UMKM Telkom, Games Doorprize, Hiburan

4. Area Graha BNI Dukuh Atas

• Opsi Pengacara: Happy Asmara, Yura Yunita, Om Leo Berkaraoke feat Bisma, Andre Taulany dipandu Vincent dan Desta

• Kegiatan Program: Program CSR BNI Pembagian Pohon, Sport Zumba/Pound Fit, Panggung Hiburan dan UMKM

6. Area Setelah Kedutaan Jepang

• Opsi Pengisi Acara: Leon and Frieds

• Kegiatan: Bazzar Pasar Murah UMKM, Doorprize and Games, Panggung Hiburan, Karnival Jember Fashion Performance, Perkusi Tradisional