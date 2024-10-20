Gaya Jokowi-Iriana di Pelantikan Prabowo-Gibran, Pakaian Betawi hingga Kebaya Khas Tiongkok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi tampil kompak dan serasi saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Dwi Kompleks Senayan, Jakarta, pada hari ini Minggu (20/10/2024).

Jokowi tampak tampil gagah dalam balutan setelan busana bangsawan Ujung Serong khas Betawi. Busana tersebut terdiri dari atasan jas hitam dan celana senada yang dipadukan dengan beskap demang.

Sementara, Iriana Jokowi sendiri tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya bergaya Tiongkok berwarna putih yang dipadukan dengan kain batik dan selendang berwarna serupa.

Sebagai informasi, Jokowi berangkat dari Istana Merdeka sekitar pukul 09.28 WIB. Jokowi yang mengenakan pakaian berwarna hitam tampak melambaikan tangannya dari dalam mobil.

Saat keluar dari istana merdeka rombongan Jokowi disambut oleh para pegawai istana kepresidenan sambil memegang bendera merah putih.

Jokowi dan Iriana

Tidak hanya itu saat melintas di depan Istana Merdeka, iring-iringan rombongan Jokowi disambut masyarakat yang ikut meramaikan panggung IKN. Panggung hiburan rakyat tersebut berada di depan Istana Merdeka.

Sekadar informasi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024. Pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Sedianya, pelantikan akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada Pukul 10.00 WIB. Kendati prosesi pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB, namun sejak pukul 08.00 WIB, sejumlah tamu undangan dijadwalkan bakal mulai hadir.