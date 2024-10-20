Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Jokowi-Iriana di Pelantikan Prabowo-Gibran, Pakaian Betawi hingga Kebaya Khas Tiongkok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |10:45 WIB
Gaya Jokowi-Iriana di Pelantikan Prabowo-Gibran, Pakaian Betawi hingga Kebaya Khas Tiongkok
Jokowi-Iriana. (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi tampil kompak dan serasi saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Dwi Kompleks Senayan, Jakarta, pada hari ini Minggu (20/10/2024).

Jokowi tampak tampil gagah dalam balutan setelan busana bangsawan Ujung Serong khas Betawi. Busana tersebut terdiri dari atasan jas hitam dan celana senada yang dipadukan dengan beskap demang. 
 Sementara, Iriana Jokowi sendiri tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya bergaya Tiongkok berwarna putih yang dipadukan dengan kain batik dan selendang berwarna serupa. 

Sebagai informasi, Jokowi berangkat dari Istana Merdeka sekitar pukul 09.28 WIB. Jokowi yang mengenakan pakaian berwarna hitam tampak melambaikan tangannya dari dalam mobil.

Saat keluar dari istana merdeka rombongan Jokowi disambut oleh para pegawai istana kepresidenan sambil memegang bendera merah putih.

Jokowi dan Iriana
Jokowi dan Iriana

Tidak hanya itu saat melintas di depan Istana Merdeka, iring-iringan rombongan Jokowi disambut masyarakat yang ikut meramaikan panggung IKN. Panggung hiburan rakyat tersebut berada di depan Istana Merdeka.

Sekadar informasi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024. Pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Sedianya, pelantikan akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada Pukul 10.00 WIB. Kendati prosesi pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB, namun sejak pukul 08.00 WIB, sejumlah tamu undangan dijadwalkan bakal mulai hadir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743//ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement