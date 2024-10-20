Potret Nisya Ahmad Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Tampil Anggun Berbalut Kebaya

Potret Nisya Ahmad hadiri pelantikan presiden dan wakil presiden, tampil anggun berkebaya. (Foto: Instagram)

NISYA Ahmad adik dari Raffi Ahmad menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara tersebut berlangsung di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2024).

Nisya menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029 dan resmi dilantik pada September 2023. Bahkan, Nisya sudah mulai bekerja dan membagikan kegiatannya di media sosial sebagai anggota DPRD Jabar.

Di momen penting ini, tentu Nisya sudah menyiapkan pakaian terbaiknya. Sebelum beranjak menuju Gedung DPR/MPR, Nisya mengunggah foto OOTD-nya. Dia tampil anggun dalam balutan kebaya.

"Berkebaya hari ini menghadiri penyambutan presiden dan wapres kita," tulis Nisya dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret cantik Nisya Ahmad saat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden? Berikut ulasannya dari Instagram @nissyaa, Minggu (20/10/2024).

1. Berbalut kebaya

Nisya Ahmad anggun berkebaya di pelantikan presiden dan wapres. (Foto: Instagram)

Nisya Ahmad tampil standout dalam berbalut kebaya encim nuansa biru. Kebaya yang ia pakai ini dari brand Roemah Kebaya Vielga. Kebaya tersebut memiliki detail embroidery motif bunga dan juga burung merak nuansa biru.

Nisya memadukan kebayannya dengan kain batik warna ungu dan terdapat sentuhan warna biru. Dia menambahkan tas dari brand Hermes dan high heels warna biru.

"Cantik banget," tulis @mdn***.