Gibran Gagah dengan Beskap saat Pelantikan, Didampingi Selvi Ananda Anggun Berkebaya Merah

Gibran gagah dengan beskap saat pelantikan, didampingi Selvi Ananda yang anggun berkebaya merah. (Foto: MNC Portal)

WAKIL Presiden RI Terpilih, Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR RI jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024). Gibran hadir ditemani sang istri, Selvi Ananda saat melangkah di karpet merah.

Gibran tampil gagah dengan busana adat Nusantara di momen pelantikannya. Gibran mengenakan beskap Jakarta berwarna hitam dan kopiah. Nampak pula, dia berjalan sembari menyebar senyuman.

Gibran hadir sembari menggandeng mesra Selvi yang tampil memesona dengan kebaya merah merona. Nampak kebaya tersebut begitu elegan penuh payet dan menambah aura keanggunannya.

Selvi juga mengenakan asesoris berupa kalung berlian yang mewah dan glamor. Gaya rambutnya yang disanggul, turut menambah kesan elegan dan anggun pada penampilannya.