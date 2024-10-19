Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Pernikahan Kedua Irish Bella dengan Dirut HAS Creative, Penuh Haru dan Bahagia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |17:45 WIB
Momen Pernikahan Kedua Irish Bella dengan Dirut HAS Creative, Penuh Haru dan Bahagia
Irish Bella Menikah Lagi. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari artis Irish Bella yang akhirnya melepas masa lajangnya. Irish Bella mengumumkan ia telah menikah dengan pria bernama Haldy Sabri.

Tak banyak informasi mengenai sosok Haldy Sabri. Salah satu profile di Linkedin dengan nama Haldy Sabri menuliskan informasi bahwa dia merupakan Direktur Utama PT HAS Putra Indonesia atau yang dikenal sebagai HAS Creative.

Proses akad nikah juga telah berlangsung di kediaman Irish Bella di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Momen tersebut dibagikan dia dan sahabatnya.

Salah satunya momen haru Irish Bella saat pertama kali cium tangan dang suami. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram @ryana_dea. Berikut ulasannya. 

Resmi menikah

Irish Bella

Momen bahagia dirasakan oleh Irish Bella, pasalnya tepat hari ini, Sabtu (19/10/2024) dia mengumumkan pernikahannya dengan Haldy Sabri. 

Prosesi acara akad itu digelar sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dan para sahabat. Irish Bella tampil cantik dalam balutan kebaya nuansa sage. 

Cium tangan suami

Irish Bella

Usai resmi menjadi pasangan suami istri, Irish Bella mencium tangan sang suami. Momen ini tentu menjadi hal yang mengharukan. Usai gagal di pernikahan pertamanya dengan Ammar Zoni, ia berharap di pernikahan keduanya ini bisa jauh lebih baik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
