5 Potret dan Fakta Haldy Sabri Suami Baru Irish Bella, Disebut Pengusaha hingga Raja Minyak

Pernikahan Irish Bella baru-baru sukses menyita perhatian. Pasalnya, tak lama bercerai dengan Ammar Zoni, ia kembali dipinang oleh seorang pria bernama Haldy Sabri, pada Sabtu (19/10/2024).

Irish dalam keterangannya di Instagram mengungkapkan kebahagiaannya bisa melepas masa janda dengan mengirimkan Haldy Sabri sebagai imam dalam keluarganya. Kabar tersebut cukup mengejutkan mengingatkan Irish Bella tak pernah mengungkap hubungan asmaranya di media sosial.

Sontak sosok tentang Haldy Sabri mendadak jadi buruan warganet. Tak sedikit yang akhirnya dibuat penasaran dengan sosok pria berkacamata ini.

Berikut potret dan profil lengkap dari Haldy Sabri, suami baru dari Irish Bella.

1. Pengusaha klinik hingga media

Pria yang menggantikan Ammar Zoni dalam kehidupan Irish Bella itu merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa unit bisnis.

Beberapa perusahaan miliknya adalah HAS Putra, HAS Klinik, dan HAS Creative, sebuah channel YouTube dengan jutaan subscriber.

2. Dirut Utama

Tak banyak informasi mengenai sosok Haldy Sabri. Namun salah satu profile Linkedin yang diyakini milik Haldy Sabri menuliskan informasi bahwa dia merupakan Direktur Utama PT HAS Putra Indonesia.

3. Pebisnis alat kesehatan

Haldy Sabri menjabat sebagai direktur utama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk alat kesehatan untuk Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Negri dan Swasta, Laboratorium Kesehatan, Balai Penelitian dan Institusi Pemerintahan serta Pendidikan.