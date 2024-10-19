5 Potret Irish Bella Perawatan Kulit H-2 Jelang Pernikahan, Wajah Jadi Lebih Fresh!

Kabar bahagia datang dari Irish Bella. Ia resmi menikah lagi dengan seorang pengusaha yang diketahui bernama Haldy Sabri baru-baru ini.

Menjelang akad pernikahannya, Irish Bella melakukan sejumlah persiapan. Bahkan, ia masih sempat melakukan perawatan kulit wajah H-2 sebelum pernikahannya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang dokter kulit, dr Edo Raharja, melalui postingan di stori akun Instagramnya.

Berikut beberapa potret Irish Bella saat melakukan perawatan.

1. Pilih perawatan anti downtime

5 Potret Irish Bella Perawatan Kulit H-2 Jelang Pernikahan Wajah Jadi Lebih Fresh

Selain memberikan ucapan selamat, dr Edo mengungkapkan bahwa H-2 menjelang akad nikahnya, Irish mendadak menjumpainya.

Ia menyebut, Irish meminta perawatan kulit wajah yang tidak ada downtime alias tidak butuh pemulihan lama, mengingat keesokan harinya ia harus menikah.

“Kemarin lusa sempetin ke @youthologyclinic. Dan katanya mau ada acara jadi ga bisa yg ada downtime-Nya. Ternyata NIKAH, tulis dr Edo, melalui akun Instagramnya, @dokter.edo, Sabtu, (19/10/2024).

2. Hempas keriput jelang nikah!

5 Potret Irish Bella Perawatan Kulit H-2 Jelang Pernikahan

dr Edo menyebut, Irish melakukan perawatan dengan serum Revok50. Fungsinya, yakni untuk menstimulasi perbaikan jaringan ikat kulit, mencegah penuaan dini, serta mengatasi keriput, bekas luka, dan stretch mark.

3. Skinbooster kantung mata

5 Potret Irish Bella Perawatan Kulit H-2 Jelang Pernikahan Wajah Jadi Lebih Fresh

Selain melakukan perawatan untuk menghilangkan keriput di area wajah, dr Edo juga tampak menyuntik wajah Irish Bella dengan skinbooster di bagian kantung matanya agar tak kendur.