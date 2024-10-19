Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penyebab Kematian Michael Jackson yang Kini Diungkit Gegara Kasus P Diddy

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |12:27 WIB
Penyebab Kematian Michael Jackson yang Kini Diungkit Gegara Kasus P Diddy
Penyebab Kematian Michael Jackson yang Kini Diungkit Gegara Kasus P Diddy, (Foto: NRJ)
A
A
A

Kasus P Diddy belakangan masih terus menyita perhatian publik. Bahkan, kini mulai banyak yang mengaitkannya dengan kematian beberapa musisi ternama dunia. Salah satunya, Michael Jackson

Konspirasi keterlibatan P Diddy dengan kematian Michael Jackson mencuat karena sang King Of Pop meninggal di tanggal yang sama dengan penyanyi Aaliyah dan juga Left Ey, yakni tanggal 25.

Artis-artis ternama tersebut juga diketahui meninggal saat P Diddy berada di puncak kariernya. 

Lantas, apa sebenarnya penyebab kematian Michael Jackson yang kembali diungkit karena kasus P Diddy ini? berikut ulasannya. 

Michael Jackson meninggal pada tanggal 25 Juni 2009 silam di Los Angeles. Ia meregang nyawa karena mengalami serangan jantung akibat overdosis obat. 

Jackson ditemukan tidak sadarkan diri oleh dokter pribadinya, Dr Conrad Murray di kediamannya. 

"Michael meninggal karena overdosis obat," ungkap sumber yang namanya tidak disebutkan kepada TMZ pada 2009 lalu. 

Pada pagi hari sebelum Michael Jackson wafat, diketahui dokter menyuntikkan semacam morfin penghilang sakit, Demerol, ke tubuhnya. Diduga, selain Demerol ada obat-obatan lain yang turut dikonsumsi Jackson.

Sebab, dari hasil autopsi yang bocor ke publik terpampang bahwa dalam perutnya hanya berisi pil.

Beberapa waktu kemudian, hasil autopsi Michael Jackson kembali dirilis. Ditemukan tato bergambar aneh di kepalanya yang melintang dari telinga kiri ke telinga kanan. Ia juga mentato bibir dan alisnya.

Tato tersebut ternyata untuk menutupi kepala Michael Jackson yang botak. Kepalanya dipenuhi tato bertinta hitam. Sepanjang hidupnya, Raja Pop itu menutupi kepalanya yang botak dengan memakai wig hitam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132286/hotma_sitompul_sempat_koma_sebelum_meninggal_dunia-O0xc_large.jpg
Hotma Sitompul Sempat Koma Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/612/3108261/fakta_menarik_emilia_contessa_meninggal_hari_ini_ibu_denada_yang_dijuluki_singa_panggung_asia-WOlD_large.jpg
Fakta Menarik Emilia Contessa Meninggal Hari Ini, Ibu Denada yang Dijuluki Singa Panggung Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/612/3103953/potret_sandy_permana_aktor_laga_misteri_gunung_merapi_3_yang_tewas_ditikam_orang_tidak_dikenal-Dmod_large.jpg
5 Potret Sandy Permana, Aktor Laga Misteri Gunung Merapi 3 yang Tewas Ditikam Orang Tidak Dikenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/612/3103906/detik_detik_aktor_sandy_permana_meninggal_dunia-JDwk_large.jpg
Detik Detik Aktor Sandy Permana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/612/3103820/kronologi_sandy_permana_ditikam_sempat_berjalan_dalam_kondisi_penuh_luka_sebelum_meninggal-lihV_large.jpg
Kronologi Sandy Permana Ditikam, Sempat Berjalan dalam Kondisi Penuh Luka Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163727//momen_terakhir_mpok_alpa_sebelum_wafat-WK4E_large.JPG
Iis Dahlia Ungkap Mpok Alpa Gagal Operasi Kanker di Malaysia karena Batuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement