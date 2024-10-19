Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |11:06 WIB
Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran
Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran (Foto: Instagram)
A
A
A

Nama Taufik Hidayat belakangan menjadi perbincangan hangat usai dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk datang ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan 15 Oktober 2024 lalu. Kedatangannya bersama sejumlah tokoh lain diduga berkaitan dengan penugasan sebagai Calon Wakil Menteri.

Meski begitu, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Taufik di kabinet nanti. Dia hanya mengungkap bahwa dirinya berbincang dengan presiden terpilih Prabowo sesuai dengan bidang yang dikuasainya, olahraga.

Jika melihat pengalaman dan rekam jejaknya yang merupakan seorang atlet, besar kemungkinan dirinya berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pendidikan Taufik Hidayat

Sebelum memutuskan pensiun, Taufik hidayat dikenal sebagai atlet nasional yang menorehkan prestasi membanggakan hinga menyabet medali emas di ajang Olimpiade Athena 2004.

Meski disibukkan dengan kegiatannya sebagai seorang atlet sejak remaja, pendidikan juga menjadi bagian penting dari hidup seorang Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat menempuh pendidikan di SD Pangalengan 1, SMP 1 Pasundan 1, SMP Taman Siswa Bandung, SMA Taman Siswa Bandung dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tarumanegara.

Potret Taufik Hidayat

Taufik Hidayat kerap kali membagikan kegiatannya serta momen bersama keluarga melalui akun Instagram @taufikhidayatofficial, berikut beberapa potretnya:

1. Harmonis bersama keluarga

Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran (Foto: Instagram)
Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran (Foto: Instagram)

Taufik Hidayat dan Ami Gumelar sudah 18 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Kehidupan pernikahan mereka selalu harmonis, tak pernah diterpa isu miring. 

Taufik Hidayat pun kerap membagikan potret kebersamaan dengan istri dan kedua anaknya, Natarina Alika Hidayat dan Nayottama Prawira Hidayat, seperti saat mereka plesiran keluar negeri. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement