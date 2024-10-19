Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran

Potret dan Pendidikan Taufik Hidayat, Mantan Atlet yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran (Foto: Instagram)

Nama Taufik Hidayat belakangan menjadi perbincangan hangat usai dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk datang ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan 15 Oktober 2024 lalu. Kedatangannya bersama sejumlah tokoh lain diduga berkaitan dengan penugasan sebagai Calon Wakil Menteri.

Meski begitu, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Taufik di kabinet nanti. Dia hanya mengungkap bahwa dirinya berbincang dengan presiden terpilih Prabowo sesuai dengan bidang yang dikuasainya, olahraga.

Jika melihat pengalaman dan rekam jejaknya yang merupakan seorang atlet, besar kemungkinan dirinya berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pendidikan Taufik Hidayat

Sebelum memutuskan pensiun, Taufik hidayat dikenal sebagai atlet nasional yang menorehkan prestasi membanggakan hinga menyabet medali emas di ajang Olimpiade Athena 2004.

Meski disibukkan dengan kegiatannya sebagai seorang atlet sejak remaja, pendidikan juga menjadi bagian penting dari hidup seorang Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat menempuh pendidikan di SD Pangalengan 1, SMP 1 Pasundan 1, SMP Taman Siswa Bandung, SMA Taman Siswa Bandung dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tarumanegara.

Potret Taufik Hidayat

Taufik Hidayat kerap kali membagikan kegiatannya serta momen bersama keluarga melalui akun Instagram @taufikhidayatofficial, berikut beberapa potretnya:

1. Harmonis bersama keluarga

Taufik Hidayat dan Ami Gumelar sudah 18 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Kehidupan pernikahan mereka selalu harmonis, tak pernah diterpa isu miring.

Taufik Hidayat pun kerap membagikan potret kebersamaan dengan istri dan kedua anaknya, Natarina Alika Hidayat dan Nayottama Prawira Hidayat, seperti saat mereka plesiran keluar negeri.