Gaya Galau Bernadya dengan Outfit Putih, Bikin Gemas

NAMA Bernadya memang tengah menjadi trending topic akhir-akhir ini. Lagu-lagunya pun cocok untuk bergalau dan diminati oleh para penggemarnya, karena easy listening dan menyentuh hati.

Selain karyanya dalam bermusik, para penggemar pun tak kalah tertarik dengan penampilan dari pelantun “Satu Bulan” ini. “Serba hitam” sudah menjadi signature look-nya sejak awal. Meskipun sederhana, tapi penampilannya memang tidak pernah membosankan.

Namun, baru-baru ini, Bernadya pukau penggemar dengan OOTD serba putih terbarunya dengan gaya yang menawan! Ia terlihat mengenakan off-shoulder top lengan panjang berwarna putih gading atau ivory white, dengan detail ruch di bagian samping.

Atasan tersebut ia padukan dengan A-Line skirt berwarna senada untuk hasilkan tampilan yang menyatu dan serasi.





Walau tampil dengan pakaian serba putih, signature look dari Bernadya ini tampaknya masih sangat melekat. Hal tersebut terlihat dari pilihan tas hitam yang ia kenakan, yaitu Puffed Puffy Lola Crossbody dari Kate Spade New York.

Siluetnya yang sederhana dan compact membuatnya cocok dikenakan untuk kegiatan sehari-hari. Tampilan Bernadya ini pun bisa sekali kamu tiru untuk OOTD hangout-mu bersama teman ataupun keluarga.

(Martin Bagya Kertiyasa)