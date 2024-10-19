4 Rekomendasi Makan Omakase di Jakarta, Gak Semahal Punya Erina Gudono Kok

OMAKASE mendadak jadi perbincangan usai disantap oleh istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono. Erina menjadi sorotan setelah mendatangkan langsung chef ke rumu sakit untuk mencicipi salah satu sajian makanan asal Jepang ini pasca melahirkan.

Omakase sendiri merupakan set menu ala Jepang yang terkenal mewah nan mahal. Biasanya, konsumen akan disajikan sedikitnya 13 menu makanan yang disajikan langsung oleh chef profesional.

Di Jakarta sendiri, Anda bisa menemukan sederet restoran yang menyajikan menu omakase dengan harga terjangkau. Resto ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati pengalaman menyantap hidangan omakase yang mewah nan lezat. Yuk intip rekomendasinya dari berbagai sumber.

Kohai, Kuningan

Pertama ada Kohai. Restoran Jepang yang berlokasi di Jalan Perintis No. 16, Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan. Resto ini menyajikan sejumlah makanan Jepang termasuk menu omakase yang cukup terjangkau.

Dari akun TikTok, @anastasialicia, resto ini menyajikan omakase dengan harga masih di bawah Rp1 juta. Untuk set menu tersebut, kisaran omakase ini sekitar Rp300-Rp500 ribu. Anda sudah bisa menikmati menu lezat nan mewah, ditambah hidangan uni yang jadi primadona para konsumen.

Ichiba Omakase

Selanjutnya ada Ichiba di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Resto ini juga menjadi andalan bagi para pecinta omakase.

Restoran ini menyajikan menu set omakase yang fresh ala Jepang yang bisa memanjakan lidah para pengunjung. Harganya pun cukup terjangkau yakni mulai dari Rp380 ribu hingga Rp1,2 juta.