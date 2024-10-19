3 Rekomendasi Restoran Brisket di Jakarta, Cocok untuk Habiskan Akhir Pekan

MEMASUKI akhir pekan, menyantap hidangan lezat di luar rumah bisa jadi pilihan yang tepat. Ada berbagai macam menu andalah yang bisa disantap bersama keluarga dan kerabat terdekat untuk menambah keseruan libur di weekend ini.

Salah satunya mencicipi lezatnya olahan daging nikmat seperti brisket. Menu ini menghadirkan lezatnya daging sapi yang dimasak lama dengan bumbu yang meresap. Dijamin, menu tersebut akan memanjakan lidah Anda dan keluarga.

Di Jakarta sendiri, Anda bisa menemukan beberapa restoran yang menyajikan menu daging brisket dengan rasa yang istimewa. Sederet restoran ini patut Anda kunjungi di akhir pekan ya! Berikut rekomendasi restoran brisket di Jakarta.

Lyma Brisket



Pertama ada Lyma Brisket yang terletak di Gandaria, Jakarta Selatan. Tak seperti banyak restoran yang lainnya, kualitas daging dan kualitas pengolahan serta bumbu di Lyma dijamin bintang lima dengan harga yang terjangkau.

Restoran ini pun siap merilis menu baru dan inovatif yang belum pernah dihidangkan oleh restoran-restoran yang lainnya yakni smoked back ribs dan smoked oxtail.

“Rencananya kami akan launching menu baru kami yakni smoked back ribs dan juga smoked oxtail. Hidangan ini sudah dinilai unik oleh banyak orang karena belum ada yang memasak oxtail (buntut) dengan cara diasap.” Ujar Yusuf selaku Operation Manager Lyme Brisket Gandaria, Jumat (18/10/2024).

Menu smoked back ribs dan smoked oxtail dibagi menjadi menu ala carte dan family pack. Anda bisa mendapatkan 3 buah smoked back ribs atau 3 buah smoked oxtail dengan masing-masing menu berharga Rp195.000,00.

Jika ingin menikmati bersama keluarga, Lyma juga menyajikan family pack, Pit Master Signature Platter yang berkomposisi smoked oxtail, smoked back ribs, smoked sausage, beef brisket, dan beef tounge dengan pilihan side dish dan 9 kategori saus dengan Harga Rp895.000,00.