Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Rekomendasi Restoran Brisket di Jakarta, Cocok untuk Habiskan Akhir Pekan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |13:32 WIB
3 Rekomendasi Restoran Brisket di Jakarta, Cocok untuk Habiskan Akhir Pekan
Restoran Brisket di Jakarta. (Foto: MNC)
A
A
A

MEMASUKI akhir pekan, menyantap hidangan lezat di luar rumah bisa jadi pilihan yang tepat. Ada berbagai macam menu andalah yang bisa disantap bersama keluarga dan kerabat terdekat untuk menambah keseruan libur di weekend ini.

Salah satunya mencicipi lezatnya olahan daging nikmat seperti brisket. Menu ini menghadirkan lezatnya daging sapi yang dimasak lama dengan bumbu yang meresap. Dijamin, menu tersebut akan memanjakan lidah Anda dan keluarga.

Di Jakarta sendiri, Anda bisa menemukan beberapa restoran yang menyajikan menu daging brisket dengan rasa yang istimewa. Sederet restoran ini patut Anda kunjungi di akhir pekan ya! Berikut rekomendasi restoran brisket di Jakarta. 

Lyma Brisket

Restoran Brisket
Pertama ada Lyma Brisket yang terletak di Gandaria, Jakarta Selatan. Tak seperti banyak restoran yang lainnya, kualitas daging dan kualitas pengolahan serta bumbu di Lyma dijamin bintang lima dengan harga yang terjangkau.

Restoran ini pun siap merilis menu baru dan inovatif yang belum pernah dihidangkan oleh restoran-restoran yang lainnya yakni smoked back ribs dan smoked oxtail.

“Rencananya kami akan launching menu baru kami yakni smoked back ribs dan juga smoked oxtail. Hidangan ini sudah dinilai unik oleh banyak orang karena belum ada yang memasak oxtail (buntut) dengan cara diasap.” Ujar Yusuf selaku Operation Manager Lyme Brisket Gandaria, Jumat (18/10/2024).

Menu smoked back ribs dan smoked oxtail dibagi menjadi menu ala carte dan family pack. Anda bisa mendapatkan 3 buah smoked back ribs atau 3 buah smoked oxtail dengan masing-masing menu berharga Rp195.000,00. 

Jika ingin menikmati bersama keluarga, Lyma juga menyajikan family pack, Pit Master Signature Platter yang berkomposisi smoked oxtail, smoked back ribs, smoked sausage, beef brisket, dan beef tounge dengan pilihan side dish dan 9 kategori saus dengan Harga Rp895.000,00.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/298/3029347/raisa_mukbang-EOuP_large.jpg
Raisa Mukbang Jajanan PRJ, Bingung Cara Makan Kerak Telor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/612/2970056/daftar-promo-fantastis-di-pemilu-2024-dan-hari-valentine-dNTT1mOXzy.jpg
Daftar Promo Fantastis di Pemilu 2024 dan Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/298/2966168/5-spot-tempat-makan-viral-di-jakarta-cocok-untuk-penyuka-kuliner-mNDD9xrYu2.jpg
5 Spot Tempat Makan Viral Di Jakarta, Cocok untuk Penyuka Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/298/2872786/6-kuliner-enak-di-jalan-pangeran-antasari-jakarta-wajib-dicoba-nih-yfAGq8SW7A.jpg
6 Kuliner Enak di Jalan Pangeran Antasari Jakarta, Wajib Dicoba Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/298/2829208/5-tempat-makan-enak-di-ampera-jakarta-selatan-dijamin-bakal-jadi-favoritmu-Ga3vhOspst.jpg
5 Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan, Dijamin Bakal Jadi Favoritmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/298/2828122/6-kuliner-enak-di-jalan-sabang-jakarta-foodies-mesti-coba-ESV0RviJKm.jpg
6 Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta, Foodies Mesti Coba!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement