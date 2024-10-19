Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama, Ini Sosok Desainer Kebaya Pernikahan Kedua

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |15:47 WIB
Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama, Ini Sosok Desainer Kebaya Pernikahan Kedua
Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama, Ini Sosok Desainer Kebaya Pernikahan Kedua (Foto: Instagram)
A
A
A

Irish Bella tak hanya sukses mengejutkan warganet karena pernikahannya dengan sosok pria bernama Haldy Sabri yang digelar hari ini, Sabtu, (19/10/2024). Penampilan Irish Bella di momen pernikahannya yang kedua, pasca bercerai dengan Ammar Zoni itu juga tak kalah mencuri perhatian.

Pasalnya, Irish tampil cantik dalam balutan busana akad pernikahan berupa kebaya cantik bernuansa warna hijau tosca muda dan putih. Begitu juga dengan Haldy Sabri, pria yang telah sah menjadi suaminya itu.

Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama (Foto: Instagram)
Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama (Foto: Instagram)

Ia tampak tampil gagah dalam setelah beskap dan celana berwarna putih yang dipadukan dengan luaran kain songket berwarna hijau tosca. 

Jika dilihat sekilas, nuansa warna busana yang dikenakan Irish Bella dengan sang suaminya kali ini agak mirip dengan busana pernikahannya dengan Ammar Zoni beberapa waktu silam yang didominasi warna turquoise. 

Hanya saja, Irish tak lagi mengenakan adat Minang. Di pernikahannya kali ini, Irish Bella tampak memilih busana akad nikah bernuansa klasik. 

Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama
Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama (Foto: Instagram)

Usut punya usut, desainer yang merancang kebaya akad nikah Irish Bella kali ini yakni Dimas Singgih. Hal itu terlihat dari postingan stori yang direpost Irish di akun Instagramnya. 

Dimas Singgih sendiri tak banyak mengungkapkan detail di balik kebaya rancangannya itu. Namun, ia tampak membagikan momen Irish berjalan dengan cantik dan anggun dalam balutan kebaya panjang nan cantik tersebut.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
