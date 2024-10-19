Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Irish Bella Dengan Suami Barunya, Pakai Busana Akad Nikah Bernuansa Putih Hijau Tosca

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |12:39 WIB
Irish Bella membagikan kabar bahagia sekaligus mengejutkan. Artis berusia 28 tahun ini tiba-tiba mengumumkan pernikahannya. 

Kabar tersebut dibagikan Irish Bella lewat postingan akun Instagramnya. Ia terlihat hanya membagikan potret momen akad nikahnya itu dari belakang.

Meski sosok suami masih misterius, namun, menurut informasi yang beredar, pria yang telah sah menjadi suaminya itu diketahui merupakan seorang pengusaha bernama Haldy Sabri.

Beberapa kerabat terdekat pun ada yang telah membagikan potret pernikahan keduanya. Salah satunya, akun X @teguhimamaulana. 

Dalam potret tersebut, Irish dan suami tampak kompak mengenakan busana akad nikah bernuansa putih dengan warna hijau tosca muda. Irish tampak cantik dengan atasan kebaya panjang berenda yang dipadukan dengan bawahan kain songket berwarna hijau tosca muda yang tampak senada dengan hijab yang dikenakannya. 

Ia tampak melengkapi penampilan cantiknya di momen bahagianya itu dengan luaran kerudung panjang menyerupai veil berwarna putih transparan dengan motif renda.

Sementara sang suami, tampil dengan atasan beskap berwarna putih dengan detail motif songket berwarna hijau tosca di bagian kerah. Detail motif dan warna tersebut tampak senada dengan kain songket sebagai luaran celana panjang yang dikenakannya. 

“#irishbella selamat #haldysabri,” tulis ucapan akun X tersebut. 

Irish Bella sendiri juga sempat membagikan potret ketika dirinya melakukan akad nikah bersama dengan seorang pria berkacamata di sampingnya. Meski tampak dari belakang, Irish dan calon suaminya itu tampak kompak mengenakan busana akad nikah bernuansa putih di depan penghulu. 

Begitu juga dengan dekorasi ruangan yang juga dipenuhi dengan nuansa warna putih. Suasana akad nikah juga tampak syahdu karena hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. 

Di potret selanjutnya, Irish Bella tampak membagikan potret cincin pernikahan keduanya yang bernuansa emas perak.  

Dalam keterangan unggahannya, Irish lantas mengungkapkan rasa syukur atas keputusan menikah untuk kedua kalinya itu, usai bercerai dari Ammar Zoni. 

Pernikahan Irish Bella diduga telah berlangsung beberapa waktu lalu, namun baru ia bagikan di Instagramnya hari ini, Sabtu, (19/10/2024).

 

