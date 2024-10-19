Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Irish Bella Menikah Kedua Kali, Sakral Dengan Busana Akad Bernuansa Putih!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |12:11 WIB
Potret Irish Bella Menikah Kedua Kali, Sakral Dengan Busana Akad Bernuansa Putih!
Potret Irish Bella Menikah Kedua Kali, Sakral Dengan Busana Akad Bernuansa Putih! (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari Irish Bella. Artis berusia 28 tahun ini tiba-tiba mengumumkan pernikahannya. 

Kabar tersebut dibagikan Irish Bella lewat postingan akun Instagramnya. Ia terlihat hanya membagikan 2 potret dari pernikahannya itu.

Potret pertama, Irish tampak membagikan momen ketika dirinya melakukan akad nikah bersama dengan seorang pria berkacamata di sampingnya. 

Meski tampak dari belakang, Irish dan calon suaminya itu tampak kompak mengenakan busana akad nikah bernuansa putih di depan penghulu. 

Irish Bella Menikah Lagi (Foto: Instagram)
Irish Bella Menikah Lagi (Foto: Instagram)

Begitu juga dengan dekorasi ruangan yang juga dipenuhi dengan nuansa warna putih. Suasana akad nikah juga tampak syahdu karena hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. 

Di potret selanjutnya, Irish Bella tampak membagikan potret cincin pernikahan keduanya yang bernuansa emas perak.  

Dalam keterangan unggahannya, Irish lantas mengungkapkan rasa syukur atas keputusan menikah untuk kedua kalinya itu, usai bercerai dari Ammar Zoni. 

Irish Bella Menikah Lagi (Foto: Instagram)
Irish Bella Menikah Lagi (Foto: Instagram)

Pernikahan Irish diduga telah berlangsung beberapa waktu lalu, namun baru ia bagikan di Instagramnya hari ini, Sabtu, (19/10/2024).

“Bismillah...Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Azza Wa Jalla, hari ini aku ingin berbagi kebahagiaan yang telah lama aku
simpan dalam hati,” ujar Irish Bella, melalui akun Instagramnya, @irishbella. 

 

