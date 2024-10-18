Viral TKW Taiwan Diduga Ngemis Online hingga Pamer Konten Syur, Bikin Heboh Netizen

JAKARTA - Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan bernama Yanti. TikTokers itu diduga melakukan ‘ngemis online’ hingga pamer konten tak senonoh di media sosial TikTok.

Lewat akun TikTok-nya, @23yantiii, wanita asal Bandar Lampung itu kerap membuat konten dengan pakaian terbuka. Diketahui ia bahkan pernah mendapatkan gift ikan paus yang bernilai jutaan Rupiah dari aksinya ini.

Menurut pantauan, Jumat (18/10/2024), Yanti terlihat kerap membuat konten di TikTok dengan pakaian tak senonoh. Ia bahkan pernah menjajakan endorsement makanan ringan dengan pakaian yang begitu terbuka.

Tak hanya itu, Yanti juga kerap mengunggah momen dirinya asyik joget TikTok dan menunjukkan lekuk tubuhnya. Ia tak malu berlenggak-lenggok dengan pakaian tak senonoh dan diunggah ke akun TikTok-nya.

Aksinya ini bahkan juga dilakukan saat dirinya melakukan siaran langsung di TikTok demi mendapat banyak gift dari penonton.

Yanti bahkan pernah melakukan siaran langsung sembari menangis dan disaksikan banyak warganet. Tak sedikit pula penonton yang ‘menyawer’ Yanti saat siaran live itu.

Aksi Yanti ini sontak viral di media sosial dan mencuri perhatian warganet. Apalagi, video unggahan Yanti selalu tembus ratusan ribu hingga jutaan views di TikTok.

Namun, aksi TKW di Taiwan ini justru membuat warganet miris. Banyak netizen menyayangkan aksi Yanti yang seolah sengaja membuat konten berbau syur untuk mendapat atensi hingga uang dari warganet.