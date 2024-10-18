Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral TKW Taiwan Diduga Ngemis Online hingga Pamer Konten Syur, Bikin Heboh Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:31 WIB
Viral TKW Taiwan Diduga <i>Ngemis Online</i> hingga Pamer Konten Syur, Bikin Heboh Netizen
TKW viral ngemis online. (Foto: Tiktok Yanti)
A
A
A

JAKARTA - Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan bernama Yanti. TikTokers itu diduga melakukan ‘ngemis online’ hingga pamer konten tak senonoh di media sosial TikTok.

Lewat akun TikTok-nya, @23yantiii, wanita asal Bandar Lampung itu kerap membuat konten dengan pakaian terbuka. Diketahui ia bahkan pernah mendapatkan gift ikan paus yang bernilai jutaan Rupiah dari aksinya ini.

Menurut pantauan, Jumat (18/10/2024), Yanti terlihat kerap membuat konten di TikTok dengan pakaian tak senonoh. Ia bahkan pernah menjajakan endorsement makanan ringan dengan pakaian yang begitu terbuka.

Tak hanya itu, Yanti juga kerap mengunggah momen dirinya asyik joget TikTok dan menunjukkan lekuk tubuhnya. Ia tak malu berlenggak-lenggok dengan pakaian tak senonoh dan diunggah ke akun TikTok-nya. 

Aksinya ini bahkan juga dilakukan saat dirinya melakukan siaran langsung di TikTok demi mendapat banyak gift dari penonton.

Yanti bahkan pernah melakukan siaran langsung sembari menangis dan disaksikan banyak warganet. Tak sedikit pula penonton yang ‘menyawer’ Yanti saat siaran live itu.

Aksi Yanti ini sontak viral di media sosial dan mencuri perhatian warganet. Apalagi, video unggahan Yanti selalu tembus ratusan ribu hingga jutaan views di TikTok.

Namun, aksi TKW di Taiwan ini justru membuat warganet miris. Banyak netizen menyayangkan aksi Yanti yang seolah sengaja membuat konten berbau syur untuk mendapat atensi hingga uang dari warganet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178844//viral-7Qh1_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178838//timothy-qtKu_large.jpg
Apakah Rekaman CCTV saat Timothy Anugerah Naik ke Lantai 4 Asli? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178537//viral-pW4O_large.jpg
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/25/3178496//jaklingko-NKDc_large.jpg
Waspada Modus Tukar Kartu JakLingko, Ini Tips Naik Angkutan Umum agar Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448//daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement