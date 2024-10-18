Miris, Driver Ojek Online Viral yang Kuras ATM Penumpang Malah Dibela Netizen

JAKARTA - Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan aksi viral seorang drivel ojek online, Seprianus (S) yang menguras ATM milik penumpangnya. Hal ini terjadi usai dompet sang penumpang terjatuh dan diamankan oleh driver tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sayangnya, driver ojol ini mencoba menggasak isi ATM dan mencoba menggunakan pin ATM tanggal lahir penumpang tersebut. S pun berhasil membobol uang sekitar Rp36 juta dari rekening korban.

Kejadian ini sontak viral di media sosial. Sayangnya, warganet Tanah Air prihatin lantaran banyak netizen yang justru membela aksi driver ojol tersebut. Hal ini ikut viral usai diunggah akun X, @y_d_y_p.

Warganet ini merasa geram mengatahui banyak netizen yang justru membela driver ojol ini. Ia ikut miris dan mengungkap cuitan sarkas mengetahui masih banyak masyarakat Indonesia yang menormalisasi mengambil barang yang bukan miliknya.

“INDONESIAN MENTALITY,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (18/10/2024).

Akun tersebut mengunggah sederet bukti saat netizen membela driver ojol tersebut. Mereka beranggapan bahwa driver tersebut tak salah, lantaran dirinya yang tak sengaja menemukan dompet berisi kartu ATM penumpangnya.

“Dia nemu, gak korupsi,” kata akun @jo*******.

“Itu bukan maling, tapi hoki aja kalau dia dapat,” sambung @p*******.

“Si ojol gak salah itu mah, nemu bukan ngambil,” tambah @ku*********,

Warganet X pun begitu geram mengetahui banyak netizen Indonesia lainnya yang membela driver ojek online ini. Mereka tak habis pikir ada netizen yang memaklumi perbuatan S yang menguras rekening usai menemukan kartu ATM milik penumpangnya.

“Miris ya warga +62,” kata akun @xx********.