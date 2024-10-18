Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Senyum Manis Paula Verhoeven di Tengah Tudingan Perselingkuhan, Kapan Beri Klarifikasi?

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:09 WIB
Senyum Manis Paula Verhoeven di Tengah Tudingan Perselingkuhan, Kapan Beri Klarifikasi?
Paula Verhoeven. (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven belum merespons tudingan perselingkuhan maupun gugatan cerai yang dilakukan Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 7 Oktober 2024. Namun, beredar kabar Paula akan segera melalukan klarifikasi bersama kuasa hukumnya dalam waktu dekat.

Mengintip Instagramnya, ibu dua anak itu saat ini terpantau masih menjalani aktifitasnya sebagai seorang model dan selebgram. Paula memilih untuk menyibukkan diri dengan endorse yang masuk hingga menikmati waktu luangnya. Paula menunjukkan senyum manis dalam foto yang diunggahnya.

Wanita 37 tahun itu juga cukup rutin ke kedai kopi. Dia memilih menikmati secangkir kopi kekiniannya seorang diri.

"Hari lain, secangkir kopi yang lain," tulis Paula Verhoeven dikutip dari Instagram @paula_verhoeven, Jumaat (18/10/2024).

Dalam postingan itu, Paula tampil mempesona dengan busana hitam serta hijab warna senada. Dia juga memakai kacamata hitam sehingga tak jelas kemana arah pandangnya.

Paula Verhoeven
Paula Verhoeven



Di beberapa foto lainnya, Paula sesekali melempar senyum seolah menggambarkan kebahagiaan yang tak memudar.

Paula juga memposting sebuah foto dengan tatapan tajam ke arah kamera dengan latar belakang dinding putih sehingga tak diketahui pasti di mana lokasinya.

Dia juga menambahkan unggahan itu dengan kata-kata singkat penuh makna.

"Kecantikan adalah sebuah sikap," tulis Paula.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178759//baim_wong_jadi_sutradara-K7DG_large.JPG
Betah Jadi Sutradara, Baim Wong Mau Eksperimen Buat Film Genre Horor dan Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456//paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/206/3176215//baim_wong_saat_menjadi_sutradara-wYeJ_large.JPG
Jadi Sutradara, Baim Wong Tertarik Remake Film Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174470//baim_wong_saat_menajdi_sutradara-jZQB_large.JPG
Mulai Terjun Jadi Sutradara, Baim Wong: Cita-Cita dari Dulu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement