Senyum Manis Paula Verhoeven di Tengah Tudingan Perselingkuhan, Kapan Beri Klarifikasi?

JAKARTA - Paula Verhoeven belum merespons tudingan perselingkuhan maupun gugatan cerai yang dilakukan Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 7 Oktober 2024. Namun, beredar kabar Paula akan segera melalukan klarifikasi bersama kuasa hukumnya dalam waktu dekat.

Mengintip Instagramnya, ibu dua anak itu saat ini terpantau masih menjalani aktifitasnya sebagai seorang model dan selebgram. Paula memilih untuk menyibukkan diri dengan endorse yang masuk hingga menikmati waktu luangnya. Paula menunjukkan senyum manis dalam foto yang diunggahnya.

Wanita 37 tahun itu juga cukup rutin ke kedai kopi. Dia memilih menikmati secangkir kopi kekiniannya seorang diri.

"Hari lain, secangkir kopi yang lain," tulis Paula Verhoeven dikutip dari Instagram @paula_verhoeven, Jumaat (18/10/2024).



Dalam postingan itu, Paula tampil mempesona dengan busana hitam serta hijab warna senada. Dia juga memakai kacamata hitam sehingga tak jelas kemana arah pandangnya.

Paula Verhoeven





Di beberapa foto lainnya, Paula sesekali melempar senyum seolah menggambarkan kebahagiaan yang tak memudar.



Paula juga memposting sebuah foto dengan tatapan tajam ke arah kamera dengan latar belakang dinding putih sehingga tak diketahui pasti di mana lokasinya.



Dia juga menambahkan unggahan itu dengan kata-kata singkat penuh makna.



"Kecantikan adalah sebuah sikap," tulis Paula.

(Qur'anul Hidayat)