Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Kesalahan Umum Para Suami yang Bisa Picu Hancurnya Pernikahan

Nazwa Allysa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |21:30 WIB
4 Kesalahan Umum Para Suami yang Bisa Picu Hancurnya Pernikahan
Kesalahan Umum Para Suami yang Bisa Picu Hancurnya Pernikahan (Foto: Freestockcenter/Freepik)
A
A
A

SEIRING perkembangan jaman yang kompleks, rumah tangga dan pernikahan menjadi begitu rumit akhir-akhir ini. 

Orang-orang mudah jatuh cinta pada orang lain dan mereka juga dengan cepat dapat berpindah dari satu hubungan ke hubungan berikutnya.

Selain itu, dari pihak pria sebagai suami biasanya ada sederet kesalahan umum yang sering dilakukan pria yang tanpa mereka sadari dapat menghancurkan pernikahannya sendiri. Apa saja itu? Dilansir dari Times of India, Jumat, (18/10/2024), berikut uraiannya.

1. Menganggap Remeh Pasangannya: Pada awalnya hal ini mungkin terdengar sepele, tapi jika tidak ditangani, masalah ini dapat dengan cepat meningkat menjadi terkikisnya cinta di antara pasangan.

Selalu ingat, jatuh cinta dalam pernikahan merupakan sebuah keputusan yang harus dilakukan setiap harinya. Menghabiskan waktu berdua dengan pasangan bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik.

2. Tidak Mendengarkan Pasangan: Wanita sering mengeluh bahwa suami mereka tidak mendengarkan mereka. Begitupun sebaliknya, pria sering mengeluh bahwa istri mereka tidak mendengarkan,  ketika mereka memberikan solusi atas masalah.

Namun para suami perlu mencatat bahwa ketika istri menceritakan masalah atau ketakutan dirinya sebetulnya seringkali mereka hanya ingin didengar alih-alih meminta solusi. Cukup mengangguk dan perlihatkan bahwa kalian mendengarkan secara aktif dan seksama pada apa yang mereka katakan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177590//pernikahan-QR9V_large.jpg
Tak Paham Bahasa Arab saat Akad, Pernikahan Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177097//tepuk_sakinah-nlNx_large.jpg
Ternyata Ini Makna Religius dari Tepuk Sakinah yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176535//anya_geraldine-eBmW_large.jpg
Alasan Anya Geraldine Tak Mau Menikah Buru-Buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176585//pernikahan_kakek_di_pacitan_mahar_cek_rp3_miliar-3ZNi_large.jpg
Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Dipolisikan Atas Dugaan Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084//viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement