4 Kesalahan Umum Para Suami yang Bisa Picu Hancurnya Pernikahan

SEIRING perkembangan jaman yang kompleks, rumah tangga dan pernikahan menjadi begitu rumit akhir-akhir ini.

Orang-orang mudah jatuh cinta pada orang lain dan mereka juga dengan cepat dapat berpindah dari satu hubungan ke hubungan berikutnya.

Selain itu, dari pihak pria sebagai suami biasanya ada sederet kesalahan umum yang sering dilakukan pria yang tanpa mereka sadari dapat menghancurkan pernikahannya sendiri. Apa saja itu? Dilansir dari Times of India, Jumat, (18/10/2024), berikut uraiannya.

1. Menganggap Remeh Pasangannya: Pada awalnya hal ini mungkin terdengar sepele, tapi jika tidak ditangani, masalah ini dapat dengan cepat meningkat menjadi terkikisnya cinta di antara pasangan.

Selalu ingat, jatuh cinta dalam pernikahan merupakan sebuah keputusan yang harus dilakukan setiap harinya. Menghabiskan waktu berdua dengan pasangan bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik.

2. Tidak Mendengarkan Pasangan: Wanita sering mengeluh bahwa suami mereka tidak mendengarkan mereka. Begitupun sebaliknya, pria sering mengeluh bahwa istri mereka tidak mendengarkan, ketika mereka memberikan solusi atas masalah.

Namun para suami perlu mencatat bahwa ketika istri menceritakan masalah atau ketakutan dirinya sebetulnya seringkali mereka hanya ingin didengar alih-alih meminta solusi. Cukup mengangguk dan perlihatkan bahwa kalian mendengarkan secara aktif dan seksama pada apa yang mereka katakan.