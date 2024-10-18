Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen One Direction Ungkap Ucapan Duka Atas Kematian Liam Payne

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |14:43 WIB
Momen One Direction Ungkap Ucapan Duka Atas Kematian Liam Payne
One Direction
A
A
A

JAKARTA - Para personel boyband One Direction buka suara atas meninggalnya salah satu anggota mereka, Liam Payne. Liam meninggal dunia pada 16 Oktober 2024 di Buenos Aires, Argentina usai jatuh dari lantai 3 hotel. Akun Instagram resmi One Direction pun menuliskan ucapan duka dan kehilangan untuk Liam Payne. Mereka juga menyampaikan rasa kesedihan mendalam untuk keluarga Liam.

“Kami sangat terpukul dengan berita meninggalnya Liam. Pada waktunya, dan ketika semua orang mampu, akan ada lebih banyak hal yang bisa dikatakan. Namun untuk saat ini, kami akan meluangkan waktu untuk berduka dan mengatasi kehilangan saudara kami, yang sangat kami cintai,” tulis One Direction.

Sementara itu, Zayn Malik, Louis Tomlinson, hingga Harry Styles kompak menuliskan pesan haru atas kematian sahabat mereka. Mereka merasakan kesedihan mendalam atas kematian tragis penyanyi 31 tahun itu.

“Aku kehilangan seorang saudara saat kau meninggalkan kami dan tidak dapat menjelaskan padamu apa yang akan kulakukan selain memelukmu untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal padamu dengan baik serta memberitahumu bahwa aku sangat mencintai dan menghormatimu,” tulis Zayn Malik di Instagram-nya, @zayn, Jumat (18/10/2024).

One Direction

Begitu pula Louis dan Harry Style. Mereka juga menuliskan pesan mendalam atas kematian sahabat mereka Liam Payne. Para personel One Direction ini mengenang sosok Liam semasa hidup yang selalu memberikan keceriaan khususnya untuk grup musik mereka.

“Saya benar-benar berduka atas meninggalnya Liam. Kebahagiaan terbesarnya adalah membuat orang lain bahagia, dan merupakan suatu kehormatan bisa berada di sampingnya saat ia melakukannya,” ungkap Harry.

Louis Tomlinson bahkan menulis pesan menyentuh bahwa dirinya akan menjadi paman yang baik untuk putra Liam Payne. Ia akan selalu ada untuk buah hati dari sahabatnya itu bahkan ingin menceritakan hal baik tentang sosok Liam Payne.

 

