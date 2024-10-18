Tren Warna Rumah 2025: Merah Marun seperti Buah Bit

MENJELANG akhir tahun, prediksi tren warna pun semakin banyak keluar. Salah satunya adalah tren warna rumah yang bakal populer di 2025.

CEO Raya Propane Color Chris Adidharma mengatakan, salah satu warna yang bakal populer adalah warna merah purple seperti buah bit. Warna ini pun merupakan gabungan dari beberapa warna.

"Bit itu adalah agak merah marun dan kebetulan adalah gabungan daripada warna Propan yaitu purple dan juga warna merah, sehingga menjadi warna bit yaitu warna merah purple," kata Chris seperti dilansir dari Antara.

Menurut Chris, situs web Elle Decor melaporkan bahwa perusahaan cat terkenal dunia Behr telah menamai ulang warna merah tua "Rumors" sebagai warna tahun 2025. Tampaknya warna ini menghidupkan kembali nostalgia warna merah. Era 90an, namun dengan tampilan yang lebih dewasa dan canggih.

Warna merah marun yang disebut "Rumor" melambangkan gelombang harapan baru dan kebebasan berekspresi. Selain itu, kata Chris, selain gaya, bahan yang ramah lingkungan dan aman juga harus diperhatikan dalam pemilihan warna.

Ke depan, menurut Chris, ke depan tren cat juga lebih fokus untuk mengedepankan produk ramah lingkungan. Misalnya, produk tersebut akan menggunakan bahan dasar air alias water based.

"Dulu misalnya kita bicara tentang cat sintetik, cat sintetik itu minyak, sekarang kita punya teknologi untuk membuat cat berbahan dasar air, yang bisa melekat dengan baik pada baja dan baik bagi lingkungan," jelas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)