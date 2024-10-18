Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |12:56 WIB
Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi
Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional, dipuji cantik dan tanpa gengsi. (Foto: Instagram Indah Permatasari)
A
A
A

AKTRIS Indah Permatasari kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan karena aksi memukaunya di layar kaca, melainkan kebiasaannya yang unik dan sederhana memilih berbelanja di pasar tradisional. 

Istri dari Arie Kriting ini telah dua kali mengunggah video saat menyusuri pasar, berbaur dengan para pedagang, dan memilih bahan-bahan segar secara langsung. Keputusan Indah untuk berbelanja di pasar tradisional tidak hanya menunjukkan sisi rendah hatinya, tetapi juga mencerminkan dukungannya terhadap pedagang lokal serta kecintaannya pada produk-produk alami.

Dalam video yang baru saja dibagikan di akun Instagramnya, Indah tampak menikmati aktivitas berbelanja sambil berinteraksi dengan para penjual. Dia mendatangi pedagang ikan, sayuran, buah-buahan, hingga kelapa parut, dengan penuh antusias.

Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)
Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)

Menariknya, potret Indah di pasar tradisional terlihat sederhana seperti masyarakat pada umumnya. Dia tampil kasual dengan mengenakan kaus dan celana longgar. Wajahnya pun tampak alami, tanpa polesan makeup.

“Besok udah weekend, jangan lupa stock lagiii,” tulis Indah dalam keterangan video yang dibagikan di Instagram, dikutip Okezone.com pada Jumat (18/10/2024). Indah juga menyertakan hastag #PasarTradisional.

Unggahan Indah yang baru dibagikan kurang dari 30 menit sudah dibanjiri komentar dari para penggemar. Mereka juga memberikan likes sebagai bentuk apresiasi terhadap idolanya.

Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)
Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)

“Udh cantik keren sederhana lagi,” tulis netizen.

“Mantaps, patut di contoh membangun ekonomi menengah, belanja di pasar tradisional,” tulis netizen lainnya.

“Artis yg gak bnyak gengsi, apa adanya malah. Nyaman kaya gini sih menurut guee, damai,” tulis netizen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050696/indah_permatasari-e3C7_large.jpg
Tampilan Cantik Indah Permatasari dengan Rambut Baru, Lebih Fresh dengan Model Bob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040750/indah_permatasari-tens_large.jpg
Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009527/3-potret-naka-anak-indah-permatasari-dan-arie-kriting-yang-akhirnya-go-public-losyxZ5Xu9.jpg
3 Potret Naka, Anak Indah Permatasari dan Arie Kriting yang Akhirnya Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008327/potret-indah-permatasari-belanja-ke-pasar-tradisional-bercelana-pendek-dan-sandal-jepit-Ft35jPqbbt.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/612/2957806/curhat-pilu-arie-kriting-masih-berjuang-dapatkan-restu-mertua-FOPjXg3kMP.jpg
Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2865909/ide-outfit-couple-ala-indah-permatasari-dan-arie-kriting-romantis-nan-stylish-TpAWsplogv.jpg
Ide Outfit Couple ala Indah Permatasari dan Arie Kriting, Romantis nan Stylish!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement