Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi

Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional, dipuji cantik dan tanpa gengsi. (Foto: Instagram Indah Permatasari)

AKTRIS Indah Permatasari kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan karena aksi memukaunya di layar kaca, melainkan kebiasaannya yang unik dan sederhana memilih berbelanja di pasar tradisional.

Istri dari Arie Kriting ini telah dua kali mengunggah video saat menyusuri pasar, berbaur dengan para pedagang, dan memilih bahan-bahan segar secara langsung. Keputusan Indah untuk berbelanja di pasar tradisional tidak hanya menunjukkan sisi rendah hatinya, tetapi juga mencerminkan dukungannya terhadap pedagang lokal serta kecintaannya pada produk-produk alami.

Dalam video yang baru saja dibagikan di akun Instagramnya, Indah tampak menikmati aktivitas berbelanja sambil berinteraksi dengan para penjual. Dia mendatangi pedagang ikan, sayuran, buah-buahan, hingga kelapa parut, dengan penuh antusias.

Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)

Menariknya, potret Indah di pasar tradisional terlihat sederhana seperti masyarakat pada umumnya. Dia tampil kasual dengan mengenakan kaus dan celana longgar. Wajahnya pun tampak alami, tanpa polesan makeup.

“Besok udah weekend, jangan lupa stock lagiii,” tulis Indah dalam keterangan video yang dibagikan di Instagram, dikutip Okezone.com pada Jumat (18/10/2024). Indah juga menyertakan hastag #PasarTradisional.

Unggahan Indah yang baru dibagikan kurang dari 30 menit sudah dibanjiri komentar dari para penggemar. Mereka juga memberikan likes sebagai bentuk apresiasi terhadap idolanya.

Potret Indah Permatasari belanja di pasar tradisional. (Foto: Instagram Indah Permatasari)

“Udh cantik keren sederhana lagi,” tulis netizen.

“Mantaps, patut di contoh membangun ekonomi menengah, belanja di pasar tradisional,” tulis netizen lainnya.

“Artis yg gak bnyak gengsi, apa adanya malah. Nyaman kaya gini sih menurut guee, damai,” tulis netizen.