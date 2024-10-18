Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Awkarin saat Berjemur di Bali, Tampil Seksi Pakai Bikini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |10:08 WIB
Potret Awkarin saat Berjemur di Bali, Tampil Seksi Pakai Bikini
Awkarin. (Foto: IG Awkarin)
A
A
A

JAKARTA - Karin Novilda atau yang dikenal dengan nama Awkarin memang selalu mencuri perhatian publik. Tak hanya kehidupan mewahnya, tapi juga gaya outfitnya dalam berbagai momen selalu terlihat stylish.

Seperti saat ini Karin tengah menikmati liburan di Bali. Tak lupa Awkarin mengunggah foto dirinya saat sedang bersantai di villa. Dalam foto tersebut, Awkarin nampak sedang bersantai sambil berjemur di pinggir kolam renang. Dia tampil seksi memakai bikini.

"Berjemurlah di bawah sinar matahari," tulis Awkarin dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @narinkovilda, Jumat (18/10/2024).

Pada foto pertamanya, Awkarin duduk di pinggir kolam renang dalam balutan bikini warna coklat. Kedua tangannya direntangkan dan menyentuh pilar yang ada di sebelahnya.

Awkarin. (Foto: IG Awkarin)



Awkarin pose dengan ekspresi wajah datar sambil menutup mata. Seakan dia menikmati momen saat berjemur.

Pada foto selanjutnya dia pose berdiri dengan ekspresi wajah senyum sambil menoleh ke samping. Mengenakan bikini, Awkarin terlihat memamerkan tubuh seksinya.

Tato di beberapa bagian tubuhnya pun begitu terlihat. Body goals Awkarin bikin iri.

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen.

"Perfect," kata @niia***

"Hot girl," komentar @ecap***

"Body goals sekali," sambung @geng***
 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
