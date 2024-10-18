3 Zodiak Ini Berbakat Jadi Workaholic, Anda Salah Satunya?

SEBAGIAN orang hadir dan dikenal memiliki fokus dan dedikasi yang luar biasa terhadap kariernya. Dorongan yang kuat untuk sukses, mencapai tujuan pribadi, dan mendapatkan keamanan finansial sering kali mendorong mereka untuk bekerja keras, bahkan sampai bekerja berlebihan.

Nah karakter seperti ini, sedikit banyak bisa terlihat lewat tanda zodiak yang dimiliki. Mengutip Times of India, Sabtu (19/10/2024) Inilah zodiak-zodiak yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pecandu kerja.

1. Capricorn: Sangat termotivasi oleh karier dan pencapaian pribadi. Mereka sering kali bekerja berlebihan karena rasa tanggung jawab dan ambisi yang tinggi. Keinginan diri untuk sukses dan mencapai stabilitas membuat si Capricorn mau menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam pekerjaan, terus berjuang untuk kesempurnaan dan kemajuan.

2. Virgo: Terkenal sebagai pribadi yang punya perhatian cermat terhadap detail dan rasa tanggung jawab yang kuat, juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pecandu kerja. Si Virgo sering kali mengabaikan kesejahteraan pribadi demi produktivitas dan standar kerja yang tinggi. Mereka ingin memastikan bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan sempurna.