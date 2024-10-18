3 Zodiak Pendiam yang Bersinar ketika Jadi Pemimpin

BEBERAPA zodiak dikenal pendiam dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian di tempat kerja mereka. Namun, hal ini tidak berarti mereka tidak mampu bersinar.

Sebab, ketika diberi kesempatan untuk memimpin, zodiak-zodiak ini justru menunjukkan keahliannnya dalam memimpin dan mengelola situasi dengan sangat baik. Mengutip, Pink Villa, Sabtu, (19/10/2024) berikut ini adalah beberapa zodiak yang tampak pendiam, namun mampu memancarkan cahaya kepemimpinan mereka ketika kesempatan itu datang.

1. Libra: Libra cenderung lebih suka mengamati dari kejauhan dan tidak senang menjadi pusat perhatian. Mereka sering kali diremehkan karena sikap pendiam mereka, tetapi ketika diberi kesempatan untuk memimpin, mereka membuktikan diri sebagai pemimpin yang handal. Libra tidak memihak dan cenderung menghindari konflik di tempat kerja.

Mereka juga mahir memberikan umpan balik secara profesional, membuat situasi penuh tekanan terlihat mudah dihadapi.