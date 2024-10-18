Duh! 3 Zodiak Ini Sering Jadi Korban Salah Paham di Tempat Kerja, Virgo Nomor 1

Zodiak Ini Sering Jadi Korban Salah Paham di Tempat Kerja (Foto: Freepik)

SEBAGIAN zodiak merasa bahwa sifat tabah dan pemalu mereka sering kali disalahartikan sebagai kesombongan atau ketidakpedulian.

Meski sebenarnya baik hati dan penuh perhatian, mereka tetap sering salah dinilai dan menjadi korban kesalahpahaman dari rekan kerja, klien, bahkan atasan mereka. Berikut paparannya, dikutip dari Pink Villa, Sabtu (19/10/2024)

Virgo: Dikenal sebagai sosok yang lembut dalam berbicara dan penuh perhatian. Mereka selalu mematuhi aturan dan menghormati otoritas, namun di tempat kerja, mereka cenderung tidak terbuka kepada rekan kerja. Hal ini membuat usahanya, seperti bekerja lembur atau berkontribusi pada acara kantor, sering tidak diperhatikan. Sifat pendiam mereka kadang membuat rekan-rekan salah menilai bahwa Virgo tidak peduli atau kurang berempati, padahal kenyataannya mereka sering kali memikirkan orang lain terlebih dahulu.