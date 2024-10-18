Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 3 Zodiak Ini Sering Jadi Korban Salah Paham di Tempat Kerja, Virgo Nomor 1

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |15:00 WIB
Duh! 3 Zodiak Ini Sering Jadi Korban Salah Paham di Tempat Kerja, Virgo Nomor 1
Zodiak Ini Sering Jadi Korban Salah Paham di Tempat Kerja (Foto: Freepik)
SEBAGIAN zodiak merasa bahwa sifat tabah dan pemalu mereka sering kali disalahartikan sebagai kesombongan atau ketidakpedulian.

Meski  sebenarnya baik hati dan penuh perhatian, mereka tetap sering salah dinilai dan menjadi korban  kesalahpahaman dari rekan kerja, klien, bahkan atasan mereka. Berikut paparannya, dikutip dari Pink Villa, Sabtu (19/10/2024)

  • Virgo: Dikenal sebagai sosok yang lembut dalam berbicara dan penuh perhatian. Mereka selalu mematuhi aturan dan menghormati otoritas, namun di tempat kerja, mereka cenderung tidak terbuka kepada rekan kerja. Hal ini membuat usahanya, seperti bekerja lembur atau berkontribusi pada acara kantor, sering tidak diperhatikan. Sifat pendiam mereka kadang membuat rekan-rekan salah menilai bahwa Virgo tidak peduli atau kurang berempati, padahal kenyataannya mereka sering kali memikirkan orang lain terlebih dahulu.

  • Sagitarius: Meski mereka pandai membangun relasi dan menjadi atasan yang hebat, keinginan mereka untuk berbuat baik sering kali disalahpahami. Rekan-rekan kerja sering merasa curiga bahwa Sagittarius memiliki motif egois di balik kebaikannya, padahal mereka hanya ingin membantu tanpa pamrih loh!
 

