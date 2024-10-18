Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Peringkat Zodiak Paling Baik hingga yang Paling Kejam

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |12:00 WIB
7 Peringkat Zodiak Paling Baik hingga yang Paling Kejam
7 Peringkat Zodiak Paling Baik hingga yang Paling Kejam (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA sifat dan perilaku seseorang, sedikit banyak bisa dipengaruhi oleh  karakteristik astrologi dari tanda zodiak yang dimiliki.

Termasuk soal beberapa zodiak yang dikenal selalu baik dalam situasi apa pun, sementara lainnya mungkin lebih keras atau kejam tergantung suasana hati.

 Lantas, di mana posisi zodiak Anda dalam daftar ini? Berikut peringkat zodiak dari yang paling baik hingga yang paling kejam, sebagaimana dilansir dari Pink Villa, Sabtu, (19/10/2024)

  • Libra: Disebut sebagai zodiak paling baik, sosoknya dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga keseimbangan dan kedamaian di antara orang-orang. Sifat alami mereka yang adil membuat mereka cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik, tanpa pernah bersikap kasar kepada orang lain.

  • Pisces: Tidak hanya dikenal baik, tetapi juga tidak egois. Mereka selalu bersikap positif dan siap membantu orang lain yang membutuhkan. Si Pisces lebih suka menjaga suasana damai daripada terjebak dalam energi negatif yang membuat mereka bingung.

  • Taurus: Disebut punya kesabaran yang luar biasa dan selalu berusaha bersikap baik kepada orang lain. Tipe orang yang bersedia menolong dengan hal-hal kecil, seperti membukakan pintu atau membantu membawa barang, dan selalu menghormati orang lain.
  •  

Halaman:
1 2
      
