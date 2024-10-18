Libra: Disebut sebagai zodiak paling baik, sosoknya dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga keseimbangan dan kedamaian di antara orang-orang. Sifat alami mereka yang adil membuat mereka cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik, tanpa pernah bersikap kasar kepada orang lain.
Pisces: Tidak hanya dikenal baik, tetapi juga tidak egois. Mereka selalu bersikap positif dan siap membantu orang lain yang membutuhkan. Si Pisces lebih suka menjaga suasana damai daripada terjebak dalam energi negatif yang membuat mereka bingung.
Taurus: Disebut punya kesabaran yang luar biasa dan selalu berusaha bersikap baik kepada orang lain. Tipe orang yang bersedia menolong dengan hal-hal kecil, seperti membukakan pintu atau membantu membawa barang, dan selalu menghormati orang lain.