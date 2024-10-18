Viral Momen Bocah Kena Mental saat Belajar Alfabet Bareng Sang Ayah

MENGAJARKAN anak belajar di rumah tidak hanya tugas ibu, tapi juga kewajiban dari seorang ayah. Hanya saja, pembawaan seorang ayah yang tegas tak jarang membuat anak-anak merasa takut saat belajar.

Seperti belum lama ini viral di media sosial momen kocak anak kecil yang kena mental saat diajarkan belajar alfabet oleh ayahnya.

Dalam video yang dibagikan oleh akun TIkTok @khoyrunnisabudiasih memperlihatkan bocah laki-laki yang menahan ketakutab saat belajar dengan ayahnya.

Sang ayah terlihat menggunakan layar televisi yang terdapat urutan alfabet, sambil memegang lidi tipis untuk penunjuk bacaan.

“Diingat-ingat di pikiranmu,” kata sang ayah dengan wajah datar, seperti dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Awalnya sang anak masih tersenyum saat diajarkan ayahnya. Namun saat bocah itu selalu salah menyebutkan huruf, ayahnya sempat kesal yang membuat anaknya takut.

Bahkan sang anak diancam suruh keluar ketika lagi-lagi salah menyebutkan huruf.

“Makanya dengerin. Bisa serius gak?,” tegur sang ayah.

Nampak wajah anak mulai tegang karena kena mental dan nyaris ingin menangis.