HOME WOMEN LIFE

Erina Gudono Nikmati Omakase Ala Jepang Usai Melahirkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |06:45 WIB
Erina Gudono Nikmati Omakase Ala Jepang Usai Melahirkan
Erina Gudono Nikmati Omakase Ala Jepang Usai Melahirkan (Foto: IG Erina)
A
A
A

JAKARTA - Erina Gudono baru saja melahirkan putri pertamanya, Bebingah Sang Tansahayu, pada 15 Oktober 2024. Setelah melewati proses persalinan, Erina menerima kejutan romantis dari sang suami, Kaesang Pangarep.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Erina membagikan momen saat dirinya menikmati omakase ala Jepang di kamar rumah sakit. 

Chef khusus didatangkan langsung ke kamar, yang disulap layaknya restoran, lengkap dengan suasana elegan dan sajian yang dihidangkan langsung oleh para koki.

Erina Gudono Nikmati Omakase Ala Jepang Usai Melahirkan
Erina Gudono Nikmati Omakase Ala Jepang Usai Melahirkan

Erina tampak bahagia karena akhirnya bisa kembali menikmati sushi, sashimi, dan nigiri, makanan yang harus ia hindari selama kehamilan. 

