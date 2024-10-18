Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |21:36 WIB
Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya
Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

BERPERGIAN dengan pesawat memang banyak aturannya. Peraturan tersebut telah dipertimbangkan untuk menjamin keselamatan penumpang dan awak pesawat. Maka para penumpang diminta untuk bekerja sama mengingat penerbangan udara cukup sensitif. 

Dikutip dari Telegrafi, meskipun teknologi memungkinkan panggilan dari pesawat, larangan yang ada sejak tahun 1990-an masih berlaku. Kita belum bisa menggunakan ponsel pintar di segala waktu dan tempat. Salah satu tempat yang melarang penggunaan ponsel pintar adalah pesawat. 

Hal tersebut dikarena pesawat modern telah bergantung pada sinyal radio untuk sistem navigasi dan komunikasi. Sistem pesawat yang penting untuk keselamatan penerbangan meliputi peralatan navigasi dan komunikasi yang terhubung ke stasiun darat dan satelit. 

Penerbangan (Foto: Suhyeon Choi Unsplash)
Penerbangan (Foto: Suhyeon Choi Unsplash)

Gangguan dari perangkat seperti telepon dapat mengganggu instrumen pesawat dan membahayakan keselamatan penerbangan. Anda hanya bisa menggunakannya dalam mode pesawat, yang menonaktifkan koneksi seluler tetapi tetap mengaktifkan fungsi lain seperti Bluetooth. 

Awak kabin berperan penting dalam menegakkan larangan penggunaan telepon di pesawat dan akan mengingatkan Anda untuk mengaktifkan mode pesawat. Peneliti pada 2000-an menyimpulkan bahwa telepon bisa mengganggu perangkat elektronik, meskipun tidak ada kasus yang menyebabkan kecelakaan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
