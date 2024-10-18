Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:36 WIB
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala (Foto: TikTok)
A
A
A

SEORANG TikToker membagikan pengalaman perjalanannya menginap di kabin di Quebec, Kanada, yang dikelilingi oleh serigala. Postingan itu menjadi viral, menjadi perjalanan menakjubkan dengan pemandangan hewan liar tersebut. 

Dilansir dari Travel Noire, TikToker viral tersebut bernama Michee Don, yang membagikan pengalamannya menginap di kelilingi oleh banyak serigala liar di Parc Omega, Montebello, di Quebec, Kanada. Pengalaman menakjubkan itu ia bagikan dan berhasil membuat penonton ikut takjub dengan tantangan perjalanannya. 

Michee, seorang fotografer yang tinggal di New Jersey, melakukan perjalanan pada 10 Oktober di Parc Omega. Tak lupa ia merekam momen perjalanannya itu dan mengunggahnya ke media sosial TikTok. 

Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala

Pada beberapa potongan video terlihat Michee hanya berjarak beberapa meter dari serigala liar yang terbatasi dengan jendela kaca bening. Pada satu video juga menampilkan pemandangan salju yang menakjubkan di sekeliling tempat ia tinggal dengan serigala yang duduk di rumput. 

Dalam teks pada videonya, ia berkata, "Apakah Anda akan menghabiskan akhir pekan di sini dikelilingi oleh serigala liar?" 

Kabin dua lantai yang menjadi tempat tinggalnya memiliki interior kayu gelondongan, jendela besar, perapian, dan balkon. Jendela besar tersebut mampu melihat area luar kabin dan serigala yang ada di sekelilingnya. 

Dalam beberapa klip, serigala berkelompok terlihat melolong keras di luar kabin. 

 

