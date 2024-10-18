5 Hotel Berhantu di Asia Cocok untuk Uji Nyali, Salah Satunya Ada di Indonesia

5 Hotel Berhantu di Asia Cocok untuk Uji Nyali, Salah Satunya Ada di Indonesia (Foto: Freepik)

Menginap di hotel menjadi rencana utama dalam bepergian jauh. Namun apa yang terjadi jika hotel yang Kamu tempati berhantu? Apa akan tetap menginap di sana atau mencari hotel lain yang lebih nyaman?

Mungkin menempati hotel berhantu tidaklah buruk jika kamu mencoba melawan rasa takut tersebut. Dengan menguji keberanian, Kamu dapat mengetahui bahwa hotel berhantu tidak terlalu buruk.

Dilansir dari Wanderluxe, terdapat 5 hotel di Asia yang berhantu, cocok sekali untuk Kamu yang suka tantangan mistis yang menguji adrenalin batin.

1. Holiday Inn Silom, di Bangkok, Thailand

Holiday Inn Silom adalah hotel yang terletak di kawasan Silom, Bangkok, dekat dengan banyak atraksi wisata, restoran, dan pusat perbelanjaan. Hotel ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk kolam renang, pusat kebugaran, dan beberapa pilihan tempat makan.

Namun menurut cerita yang beredar dari pengunjung, mereka sering mendengar suara-suara misterius dan beberapa penampakan, seperti ada anak kecil di samping tempat tidur saat mereka tidur. Hotel ini diberi rating 4 bintang di TripAdvisor.

Ilustrasi Hotel (Foto: Freepik)

2. Swissotel The Stamford, Singapura

Hotel ini dikenal memiliki beberapa kisah mistis. Beberapa pengunjung melaporkan pengalaman aneh mereka, seperti mendengar suara-suara tak dikenal dan penampakan sosok misterius di sekitar hotel. Kisah-kisah ini sering dikaitkan dengan sejarah panjang bangunan tersebut yang dahulu merupakan lahan bekas penduduk Jepang di Singapura.

Cerita-cerita ini menambah daya tarik bagi pengunjung yang tertarik pada hal-hal supernatural. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk menginap di hotel ini. Hotel ini mendapatkan rating 4 bintang di TripAdvisor.

3. First World Hotel, Genting Highlands, Malaysia

Genting Highlands di Malaysia terkenal dengan penjudi yang sering mengakhiri hidupnya secara tragis dari balkon hotel. Sehingga menjadikan nuansa hotel-hotel di sana menjadi semakin menyeramkan, terutama di First World Hotel.

Hotel ini sering disebut dalam cerita-cerita hantu dan legenda urban. Banyak cerita-cerita misteri yang beredar di sekitar hotel. Hotel ini sangat cocok untuk Kamu yang suka tantangan horor hotel. Hotel ini diberi rating 3,5 bintang di TripAdvisor.