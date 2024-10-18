6 Manfaat Ajaib Kulit Jeruk, Bantu Lawan Stres hingga Sehatkan Kulit

BUKAN rahasia lagi, jeruk dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan vitamin C, buah ini memiliki manfaat untuk, meningkatkan penyerapan zat besi, dan mendukung respons kekebalan tubuh yang sehat.

Namun, tahukah Anda selain buahnya, kulit jeruk juga memiliki banyak sekali manfaat loh! Menurut penelitian dari Institute of Food and Agricultural Sciences, menyebutkan bahwa kulit jeruk punya peluang memegang kunci untuk kesehatan kardiovaskular yang lebih baik.Dikutip dari Times of India, Jumat (18/10/2024) berikut ulasan manfaat ajaib kulit jeruk.

Melawan Stres Oksidatif: Stres oksidatif merupakan, ketidakseimbangan antara dua jenis molekul berbeda dalam tubuh, yaitu radikal bebas dan antioksidan. Dengan mengonsumsi kulit jeruk, Anda dapat membantu tubuh melawan stres oksidatif dan peradangan, yang berhubungan dengan kondisi seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit neurodegeneratif.