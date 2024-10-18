Potret Gaya Azizah Salsha di Ultah Bareng Cendol yang Disebut Netizen bak Biduan Organ Tunggal

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

AZIZAH Salsha kembali jadi buah bibir perbincangan para netizen di dunia maya. Istri pesepakbola Pratama Arhan tersebut, kali ini panen cibiran netizen gara-gara tingkahnya di media sosial.

Selain karena imbas perseteruannya dengan Rachel Vennya soal dugaan perselingkuhan dengan Salim Nauderee, kekasih Rachel. Kali ini, Azizah Salsha dicibir karena penampilannya yang dianggap salah kostum, ketika menghadiri perayaan ulang tahun Marlene Hariman.

Dari foto-foto yang diunggah oleh Aurel Hermansyah di akun Instagram pribadinya @aurelie.hermansyah, terlihat Azizah Salsha hadir dan foto bersama geng artis terkenal, Geng Cendol yang terdiri dari sejumlah artis yaitu Nagita Slavina, Nia Ramadhani, Aurel Hermansyah, Naysilla Mirdad, Titi Kamal.

Selain geng Cendol. hadir juga Aaliyah Massaid, Olla Ramlan, Syahnaz Sadiqah, Shandy Purnamasari hingga stylist kontroversial, Wanda Hara.

Sebagai undangan pesta, para artis tersebut terluhat hadir dengan memakai busana bertema disco, atau studio 45 berkonsep retro. Sayangnya busana yang dikenakan Zizah-begitu ia akrab disapa, dinilai para netizen terlalu heboh sendiri sekaligus seksi dibandingkan dengan tamu undangan lain.

Sang selebgram terlihat mengenakan gaun mini ketat berwarna nude beige silver, dipadukan bersama gaya makeup tebal dan bold, lipstik warna merah merona dan gaya rambut slicked back.