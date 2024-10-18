Potret Pedangdut Cantik Jihan Audy, Tampil Glamor Pakai Dress Biru

JIHAN Audy merupakan salah satu pedangdut yang penampilannya selalu menarik perhatian publik. Pasalnya dia memiliki paras cantik dan senyum manis yang alami.

Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan potretanya. Salah satunya memamerkan gaya outfit saat manggung.

Seperti pada postingannya belum lama ini, Jihan mengunggah foto dirinya dalam balutan gaun berwarna biru. Dia tampil glamor dan cantik. Berikut ulasannya dari Instagram @jihanaudy123_real.

Pakai dress biru



Potret cantik Jihan Audy dalam balutan dress rancangan desainer Ade Chan. Dress model off shoulder ini memiliki detail di area bahunya. Tampilannya terlihat sangat glamor.

"Cantik banget," kata @sarjon***

Slim dress membentuk tubuh



Slim dress yang membentuk tubuhnya itu memiliki belahan hingga paha. Dress tersebut juga memiliki detail seperti bulu-bulu di bagian bawah. Sementara di bagian atasnya full payet dengan nuansa biru dan putih.

"Biru-biru aurora revamp," tambah @praset***