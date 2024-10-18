Berawal dari Hobi, Lisa Quincy Sukses Maksimalkan Peluang Menjadi Kreator Shopee Live

LIVE Shopping kini semakin diminati oleh masyarakat saat belanja online. Tentu saja, cara ini sangat efektif untuk pengguna bisa berinteraksi lebih dekat dengan penjual.

Selain memberi manfaat bagi penjual dan pembeli, kehadiran live shopping juga membuka peluang menguntungkan bagi para affiliate serta konten kreator yang seringkali berbagi rekomendasi produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Lisa Quincy, seorang ibu rumah tangga yang kini sukses meraih penghasilan baru sejak aktif sebagai kreator dengan menjual ribuan produk lokal berkualitas di sesi Shopee Live.

Lisa Quincy, Shopee Live Content Creator, mengatakan “Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa aku bisa bekerja dari rumah dan menemukan sumber penghasilan baru. Menjadi kreator di Shopee Live, Shopee Video, dan Shopee Affiliate Program sangat mengubah hidupku."

Berawal dari kegemaran mengikuti berbagai tren produk kecantikan dan fesyen melalui platform e-commerce, kini ia menyadari hal ini bisa menjadi peluang untuk memiliki penghasilan tambahan yang cukup memenuhi kebutuhan keluarga sembari merencanakan masa depan yang lebih baik.

"Selain itu, aku juga merasa bangga karena bisa berkontribusi dalam membantu UMKM dan brand lokal bertumbuh dan dikenal lebih luas. Salah satu pencapaianku adalah dalam satu sesi Shopee Live, aku berhasil menjual sebanyak 1000 produk parfum kepada pengguna," ujarnya.