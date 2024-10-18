National Dance Competition Inspirasi Diri, Ajak Sekolah dan Universitas Berkarya dengan Sentuhan Budaya Nusantara

Jakarta,Okezone– iForte dan Protelindo Group menyelenggarakan National Dance Competition “Inspirasi Diri”, sebuah ajang kompetisi tari antar sekolah dan universitas yang ditujukan bagi pelajar SMA/sederajat dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kompetisi ini memberikan kesempatan bagi generasi muda berbakat untuk menunjukkan kreativitas seni dan sportivitas mereka melalui tarian yang memadukan lagu pop dengan kekayaan budaya Indonesia.

Kompetisi tari ini menggunakan lagu "Inspirasi Diri", sebuah karya persembahan iForte dan Protelindo Group yang adalah karya kolaborasi musisi Eross Candra dan penyanyi Yura Yunita, Yuyun Arfah, Yan Josua, Batavia Madrigal Singers, gitaris muda Abim Finger, El Pitu Candra dan musisi tradisional Dunung Basuki.

Lirik dari lagu ini ditulis oleh Ibu Silvi Liswanda, Vice President Director & Deputy CEO iForte. Ia menaruh harapannya pada lagu ini, agar anak-anak muda untuk bisa melangkah ke depan, eksplor diri, berkelana, terus belajar, bersinergi, dan menghargai semua yang ada untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Pengaruh dan Pencapaian Lagu “Inspirasi Diri”

Sejak diluncurkan, video musik "Inspirasi Diri" telah memperoleh lebih dari 8,4juta tayangan di kanal YouTube Official iForte hingga Oktober 2024, dengan respons positif dari penonton. Lagu ini menggabungkan elemen musik pop dengan senandung bahasa Toraja serta chanting Indonesia, dipadu dengan 11 alat musik tradisional Indonesia seperti Fu & Tiffa dari Papua, Talempong, Sarunai, dan Kendang Tindiak dari Sumatera Barat, Bonang Barung, Gender Barung, Rebab, dan Gamelan dari Jawa Tengah, serta Sape dari Kalimantan dan Dol dari Bengkulu.