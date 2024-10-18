Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Peringati World Iron Week 2024, MLA Edukasi Masyarakat Pentingnya Konsumsi Daging Merah

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |13:59 WIB
Peringati World Iron Week 2024, MLA Edukasi Masyarakat Pentingnya Konsumsi Daging Merah
Memperingati World Iron Week 2024, MLA menggelar workshop mengenai pentingnya konsumsi daging merah untuk menjaga kesehatan tubuh. (dok.foto iNews Media Group/Jack Newa)
A
A
A

Okezone - Meat Livestock Australia (MLA), perusahaan daging dan ternak asal Australia, mengadakan workshop dalam rangka memperingati World Iron Week.  Kampanye tahunan yang berlangsung pada 14-20 Oktober 2024, bertujuan untuk menyoroti pentingnya asupan zat besi yang cukup dan dampaknya terhadap kesehatan global.

Workshop yang berlangsung di Silk Bistro, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10/2024) ini dihadiri Christian Haryanto  Chief Representative MLA Indonesia, Emilia E. Achmadi Clinical Dietitian - Sport Nutritionist, Chef Kartika Aussie Beef Mates, serta puluhan peserta dari berbagai  komunitas. Para peserta mendapatkan insight tentang pentingnya mengonsumsi daging merah yang kaya zat besi. 

“Konsumsi daging merah masyarakat Indonesia masih sangat rendah.  Menurut data dari rata-rata masyarakat Indonesia konsumsi daging merah kurang dari 5 kilogram daging. Bertepatan dengan Iron Week 2024, kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi zat besi yang bersumber dari protein hewani,” kata Haryanto. 

Hary, sapaannya, mengatakan melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat lebih menyadari pentingnya konsumsi daging merah yang kaya akan zat besi.  Daging merah merupakan pilihan populer dan merupakan sumber protein alami, seng, dan zat besi yang diserap dengan baik oleh tubuh. 

Daging merah merupakan komponen penting dari pola makan seimbang, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan zat besi yang tinggi. Menjawab pentingnya daging merah bagi kebutuhan imunitas masyarakat Indonesia, Meat and Livestock Australia (MLA) hadir dan menyediakan kebutuhan daging sapi dan domba dari Australia yang berkualitas dan menyehatkan. 

Bicara tentang kualitas daging sapi Australia, masyarakat Indonesia tak perlu ragu lagi.   Itu semua karena standar baku mutu yang ketat dan sudah terjamin kehalalannya. Daging Australia dikembangbiakkan di tempat yang ideal, dengan iklim, cuaca, serta kondisi yang sangat natural. Selain itu tersedianya pakan rumput menghasilkan daging yang lebih tender, lebih lembut dan terbebas dari zat adiktif dan hormon artifisial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement