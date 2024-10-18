Peringati World Iron Week 2024, MLA Edukasi Masyarakat Pentingnya Konsumsi Daging Merah

Okezone - Meat Livestock Australia (MLA), perusahaan daging dan ternak asal Australia, mengadakan workshop dalam rangka memperingati World Iron Week. Kampanye tahunan yang berlangsung pada 14-20 Oktober 2024, bertujuan untuk menyoroti pentingnya asupan zat besi yang cukup dan dampaknya terhadap kesehatan global.

Workshop yang berlangsung di Silk Bistro, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10/2024) ini dihadiri Christian Haryanto Chief Representative MLA Indonesia, Emilia E. Achmadi Clinical Dietitian - Sport Nutritionist, Chef Kartika Aussie Beef Mates, serta puluhan peserta dari berbagai komunitas. Para peserta mendapatkan insight tentang pentingnya mengonsumsi daging merah yang kaya zat besi.

“Konsumsi daging merah masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut data dari rata-rata masyarakat Indonesia konsumsi daging merah kurang dari 5 kilogram daging. Bertepatan dengan Iron Week 2024, kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi zat besi yang bersumber dari protein hewani,” kata Haryanto.

Hary, sapaannya, mengatakan melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat lebih menyadari pentingnya konsumsi daging merah yang kaya akan zat besi. Daging merah merupakan pilihan populer dan merupakan sumber protein alami, seng, dan zat besi yang diserap dengan baik oleh tubuh.

Daging merah merupakan komponen penting dari pola makan seimbang, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan zat besi yang tinggi. Menjawab pentingnya daging merah bagi kebutuhan imunitas masyarakat Indonesia, Meat and Livestock Australia (MLA) hadir dan menyediakan kebutuhan daging sapi dan domba dari Australia yang berkualitas dan menyehatkan.

Bicara tentang kualitas daging sapi Australia, masyarakat Indonesia tak perlu ragu lagi. Itu semua karena standar baku mutu yang ketat dan sudah terjamin kehalalannya. Daging Australia dikembangbiakkan di tempat yang ideal, dengan iklim, cuaca, serta kondisi yang sangat natural. Selain itu tersedianya pakan rumput menghasilkan daging yang lebih tender, lebih lembut dan terbebas dari zat adiktif dan hormon artifisial.