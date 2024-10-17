Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Pakai Bucket Hat Biru Sederhana, Harganya Rp10,4 Juta Bikin Netizen Istighfar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |06:07 WIB
Nagita Slavina Pakai Bucket Hat Biru Sederhana, Harganya Rp10,4 Juta Bikin Netizen Istighfar
Tampilan Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAGITA Slavina terlihat tengah menikmati liburan di Labuan Bajo bersama para sahabatnya. Liburan kali ini dalam rangka merayakan ulang tahun MUA Marlene Hariman.

Momen liburan tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Banyak keseruan yang dilakukan selama di sana, mulai dari menikmati sunset, naik Bukit Padar, bermalam di pinisi, hingga bermain di pantai.

Momen liburan Nagita Slavina tentunya selalu menarik, terutama saat membahas outfitnya. Pasalnya istri dari Raffi Ahmad ini selalu terlihat cantik dan stylish.

Nagita Slavina

Nagita tampil cantik memakai mini dress dengan warna cheerfull. Dia terlihat sedang bermain di Pink Beach. Ibu dua anak ini pose dengan latar pantai yang indah. Ia menambahkan kacamata hitam dan juga bucket hat warna biru dongker.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah bucket hat biru yang dipakai Nagita. Bucket Hat tersebut nampak sederhana dengan warna polos dan logo kecil di bagian depan.

 

