HOME WOMEN LIFE

Erina Gudono Pamer Makan Mewah Usai Lahiran, Dipesan Langsung ke Kamar Rumah Sakit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |21:18 WIB
Erina Gudono Pamer Makan Mewah Usai Lahiran, Dipesan Langsung ke Kamar Rumah Sakit
Erina Gudono Pamer Makan Mewah Usai Lahiran, Dipesan Langsung ke Kamar Rumah Sakit (Foto: Instagram Erina)
A
A
A

Erina Gudono akhirnya kembali aktif di sosial media pasca melahirkan anak perempuannya, Bebingah Sang Tansahayu pada Selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat.

Erina baru-baru ini membagikan beberapa postingan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah postingan di story Instagramnya yang menampilkan momen seorang juru masak menyiapkan sajian Omakase masakan Jepang.

Seperti diketahui, Erina beberapa waktu lalu sempat menghilang dari dunia maya imbas kontroversi sejumlah postingan gaya hidup mewahnya. 

Kini, ia kembali cukup rutin berbagi kesehariannya di akun Instagram pribadi. Salah satunya, postingan yang menampilkan momen dirinya makan mewah di dalam kamar rumah sakit. 

Postingan Erina Gudono (Foto: Instagram)
Postingan Erina Gudono (Foto: Instagram)

Dalam salah satu postingannya, Erina juga turut membagikan sebuah potret sajian Omakase dari restoran Jepang kontemporer dengan sentuhan Prancis ternama tersebut.

Di keterangan postingannya, Erina mengaku senang karena akhirnya bisa kembali menyantap sushi sashimi nigiri favoritnya itu. 

Ia lantas mengutarakan ungkapan terima kasih kepada sang suami yang berinistiatif menyediakan hidangan makan mewah di dalam kamar rumah sakit itu. 

Postingan Erina Gudono (Foto: Instagram)
Postingan Erina Gudono (Foto: Instagram)

"Terima kasih omakase di rumah sakitnya @kaesangp. Akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi,” ujar Erina, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @erinagudono. 

"Semuanya enak," lanjut Puteri Indonesia DIY 2022 tersebut.

Selain membagikan potret makan mewah berupa sajian omakase masakan Jepang itu, Erina Gudono juga tampak mengabadikan penampilan kamar rumah sakit yang didekorasi dengan balon-balon ungu berbagai shade. 

 

