6 Tips ala Psikolog agar Tetap Tenang saat Under Pressure

DALAM kehidupan sehari-hari, banyak orang mungkin sering merasa lelah akibat tekanan dari aktivitas yang dilakukan. Perasaan cemas dan takut, kerap menjadi penghalang terhadap ketenangan yang seharusnya bisa dirasakan.

Kecemasan yang sering muncul bisa menimbulkan stres, dan pada akhirnya hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu, penting bagi Anda, untuk menciptakan perasaan tenang agar terhindar dari kecemasan dan ketakutan.

Supaya tetap bisa merasa tenang meski sedang berada di bawah tekanan, berikut enam tips dari psikolog yang bisa dicoba. Sebagaimana dilansir dari Times Of India pada Kamis (17/10/2024) berikut ulasannya.

1. Selalu Menerima Situasi: Sering kali, seseorang menuntut dirinya sendiri agar semua berjalan sesuai keinginan. Perasaan kecewa yang berlebihan terhadap hasil yang telah diusahakan dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang semakin meningkat.

Maka dari itu, penting bagi Anda untuk menerima setiap kenyataan terkait kekurangan, baik pada diri sendiri maupun orang lain, serta mengakui bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana. Sikap ini menjadi solusi untuk menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa adanya perasaan cemas.

2. Fokus Terhadap Hal yang Bisa Dikendalikan: Pemikiran negatif sering kali membuat seseorang merasa stres. Perasaan bahwa sesuatu akan terjadi di luar kemampuannya kerap menimbulkan kecemasan. Penting untuk membuang pikiran negatif tersebut. Sebaliknya, fokuslah terhadap aspek-aspek yang bisa diperbaiki. Dengan cara ini, seseorang dapat mengurangi kecemasan dan stres, serta menciptakan sikap yang lebih positif.