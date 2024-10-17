Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hidup Lagi Capek-capeknya, Pria Asal Jepang Cosplay Jadi Sampah Plastik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |19:16 WIB
Hidup Lagi Capek-capeknya, Pria Asal Jepang <i>Cosplay</i> Jadi Sampah Plastik
Cosplay jadi sampah plastik. (Foto: Tiktok @littledmvmnts)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial selalu menghadirkan konten yang bervariasi. Para pengguna media sosial memiliki ide cemerlang untuk menghadirkan konten menarik, mulai dari cerita sedih hingga yang bikin ngakak.

Salah satunya adalah seorang konten kreator asal Jepang yang membuat konten unik. Dia membuat video dan cosplay menjadi sampah plastik.

Video yang dibagikan oleh akun TikTok @littledmvmnts, memperlihatkan dirinya sedang cosplay menjadi sampah yang berada di pinggir jalan. Tak hanya gayanya, ia juga memakai busana sesuai dengan sampah yang ia lihat.

Seperti pada video ini, dia  memakai busana nuansa putih. Pria tersebut pose dengan kedua posisi menunduk dan tangan di kedepankan. Dia bergerak dengan tangan ke atas ke bawah, mengikuti gerakan sampah plastik yang terkena angin.

Tak hanya sekedar membuat konten, ternyata video tersebut memiliki makna yang mendalam loh. Yakni mengingatkan orang untuk membuang sampah pada tempatnya.

"Tolong buang sampah pada tempatnya," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya, seperti dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Video tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 3,2 juta akun. Beragam komentar membanjiri postingan tersebut.

"Ternyata ada yang lebih gabut dari aku," kata @some***

"Berbakat banget," sambung @ambil***

"Gabut banget ya Allah, ada aja tingkahnya," sambung @onic***

"TikTok random banget deh," ucap @ril_***

(Qur'anul Hidayat)

      
