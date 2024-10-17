Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Mayang Pakai Kebaya Oranye Bak Gadis Bali, Makin Glow Up!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |19:00 WIB
Potret Cantik Mayang Pakai Kebaya Oranye Bak Gadis Bali, Makin <i>Glow Up</i>!
Mayang. (Foto: IG Mayang)
A
A
A

JAKARTA - Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang Lucyana kembali sukses mencuri perhatian karena penampilan cantiknya. Ia belakangan disebut-sebut sukses menjadi lebih ‘glow up’. 

Usai membuat warganet terpukau karena penampilan cantiknya ketika berkebaya putih, kini Mayang lagi-lagi menjadi sorotan karena tampil cantik dengan kebaya oranye.  

Penampilan cantik Mayang dengan kebaya oranye tersebut ada di salah satu cuplikan video klip musik yang dibagikannya sendiri lewat postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Seperti apa penampilannya? berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @mayaang.lucyaana. 

1. Lari-lari cantik

Dalam cuplikan video pendek tersebut, ada salah satu adegan di mana Mayang berlari-lari kecil. Namun, aura cantiknya tampak begitu terpancar karena ekpresi senyum manisnya.

Mayang
Mayang

2. Senyum manis nan memesona

Di sepanjang video, Mayang tak hanya sukses tampil cantik dengan kebaya Bali berwarna cerah yang dikenakannya, namun juga karena senyum manisnya yang memesona. 

3. Bercengkerama dengan warga lokal

Di cuplikan video tersebut, Mayang juga tampil memukau dengan berusaha memancarkan ‘inner beauty’ dirinya. Salah satunya, dengan mencoba bercengkrama dan terus melempar senyum ramah dengan warga lokal. 

Mayang
Mayang
 

Halaman:
1 2
      
